Специальные условия предоставления гарантий в пользу таможенных органов

Сумма гарантий для малого и среднего бизнеса составляет до 50 млн рублей, срок – до 36 месяцев.
Также напоминаем, что в банке действуют другие выгодные предложения:
— банковские гарантии под 1,9% годовых по госконтрактам в сфере медицины (лекарства, оборудование, расходные медицинские материалы) и дорожной отрасли (строительство, ремонт, обслуживание дорог);
— скидка 10% на комиссию за гарантию и первый месяц РКО бесплатно при открытии расчетного счета;
— скидка 50% на комиссию за гарантию по финансируемому контракту при оформлении кредита на исполнение контракта по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП.
Клиенты банка могут подать заявку на банковскую гарантию в ОНЛАЙН-офисе. Для этого:
Также оставить заявку можно на сайте банка. Подробную информацию уточняйте по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).
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