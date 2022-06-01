Специальные условия предоставления гарантий в пользу таможенных органов

Сумма гарантий для малого и среднего бизнеса составляет до 50 млн рублей, срок – до 36 месяцев.

Также напоминаем, что в банке действуют другие выгодные предложения:

— банковские гарантии под 1,9% годовых по госконтрактам в сфере медицины (лекарства, оборудование, расходные медицинские материалы) и дорожной отрасли (строительство, ремонт, обслуживание дорог);

— скидка 10% на комиссию за гарантию и первый месяц РКО бесплатно при открытии расчетного счета;

— скидка 50% на комиссию за гарантию по финансируемому контракту при оформлении кредита на исполнение контракта по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП.

Клиенты банка могут подать заявку на банковскую гарантию в ОНЛАЙН-офисе. Для этого:

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в ОНЛАЙН-офисе по электронной почте и номеру телефона. В разделе «Гарантии» нажмите «Получить гарантию».

Также оставить заявку можно на сайте банка. Подробную информацию уточняйте по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).