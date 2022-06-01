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Эксперты оценили перспективы рубля в июне

  • 01/06/2022, 18:12
Эксперты оценили перспективы рубля в июне
Ожидается, что повышенная волатильность российской валюты сохранится.

Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute:

– В результате трехмесячного роста рубль достиг многолетних максимумов в мае. Под конец месяца волатильность резко возросла – власти попытались остановить бесконтрольное укрепление национальной валюты, и в результате пара доллар/рубль завершила май немногим выше 61 руб., тогда как самая низкая точка была зафиксирована под уровнем 56 руб.

В перспективе наступившего месяца ожидается сохранение повышенной волатильности, поэтому уместным будет обозначить прогнозируемый диапазон в 60-70 руб. При сохранении внутренних валютных ограничений рубль будет оставаться крепким, тем более что ощутимая поддержка идет со стороны продажи газа за рубли и сохранения высокого импорта в сочетании с сокращением импорта. Однако это не значит, что «россиянин» продолжит уверенное восхождение – власти могут принять дополнительные меры, направленные на ослабление курса.

В этом контексте ключевым событием станет заседание Банка России 10 июня, когда регулятор с высокой долей вероятности еще сильнее снизит ставку. Возможны и дополнительные шаги в стороны послабления валютных ограничений. Так что нельзя исключать уход доллара к верхней границе указанного диапазона, особенно если на рынках рискового капитала будет превалировать негативный настрой в случае усиления опасений рецессии и чрезмерно агрессивного ужесточения политики Центробанков.

Ранее редакция приводила мнение экспертов, отмечавших, что рубль получил сигнал о пике роста.

Материал предоставлен CMS Institute

Фото: pixabay.com — WiR_Pixs

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Экономика финансы курс рубля


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