Застройщики просят раскрыть эскроу-счета или проиндексировать их на инфляцию

— Даже нынешняя ключевая ставка для строительного рынка — запредельна. До сих пор многие застройщики не получают проектное финансирование по новым проектам. То есть они достраивают имеющиеся объекты и оказываются в подвешенном состоянии. Это очень плохая ситуация, так как приводит к уменьшению рынка, количеству работающих строек, а также занятых в строительстве и смежных отраслях. Напомню, в целом по России в строительной и смежных отраслях работают около 20 млн человек, — отметил в ходе встречи с новосибирскими журналистами и блогерами депутат Госдумы РФ от Новосибирской области, представляющий партию «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета по строительству нижней палаты парламента Александр Аксененко.

— Мы предлагаем пересмотреть принципы работы с эскроу-счетами. Сейчас деньги, которые вносятся дольщиками, лежат на них мертвым грузом. Мы предлагаем поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Например, при готовности объекта в 70% компания может забирать часть средств, — поясняет Александр Аксененко. — Еще один вариант — начислять проценты на средства, размещенные на счетах эскроу. В среднем дом сегодня строится около 2 лет, и за это время деньги серьезно обесцениваются, инфляция получается двузначная. Мы предлагаем начислять проценты на уровне официальной инфляции.

Он напомнил, что недавно выходил к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с обращением: дополнительно рассмотреть проблемы строительной отрасли, так как при сохранении существующих трендов уже в ближайшее время она окажется в критической ситуации. Аксененко также прокомментировал предложения, которые он выдвинул на обсуждение в Госдуме. Этот перечень мер поддержки отрасли был подготовлен депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области, рассмотрен на заседании профильного комитета Госдумы и поддерживается представителями отрасли из других регионов.

По его словам, Минстрой РФ предложение поддерживает, но категорически возражают банки, так как для них средства, лежащие на эскроу-счетах, являются пассивом и не работают, то есть не приносят доход.

— Мы предлагаем внести изменения в федеральное законодательство и дать возможность банкам размещать эти средства на депозиты. Большая часть банков, которые сегодня работают с застройщиками, — государственные, что снижает финансовые риски и дает возможность для корректировки ситуации в интересах всех участников процесса, — рассуждает Александр Аксененко. — Пока обсуждения идут на всех уровнях, так как сформировалась дилемма: что важнее — сохранить отрасль или поддержать банки.

Еще одно предложение — льготные ставки по проектному финансированию для застройщиков, а также в целом по кредитованию предприятий, нацеленных на импортозамещение. Впрочем, по словам депутата, пока против этих инициатив категорический выступает ЦБ РФ и его глава Эльвира Набиуллина, а также Минфин РФ.

— В ЦБ сильно переживают, что инфляция будет разгонятся, и из-за этого держат заградительные ставки по кредитам. Я считаю, что это неправильно, так как сейчас нужно дать отраслям экономики возможность развиваться, создавать новые производства, закупать оборудование для организации импортозамещения, но без относительно дешевых денег это невозможно, — подчеркивает депутат. — Мы предлагаем сделать целевую эмиссию на отрасли, где добавляется максимальный внутренний продукт, чтобы они делали конкретные проекты. Финансовые ведомства пока не сдаются, но мы будем добиваться и продвигать это предложение.

Аксененко также напомнил, что крайне важным вопросом сегодня является мониторинг динамики цен на стройматериалы. Депутаты Госдумы утвердили целый ряд новых полномочий для ФАС РФ, чтобы ведомство жестко пресекало спекулятивные настроения на этом сегменте.

— Конечный потребитель видит рост цен на квартиры и обвиняет в этом застройщиков, но цены растут не по прихоти застройщиков, а в связи с удорожанием себестоимости строительства. Доходность в отрасли небольшая, и сейчас она продолжает сокращаться из-за роста цен на стройматериалы и недоступности финансирования: по факту рынок оказался «в ножницах», — констатирует депутат.

Подводя итоги встречи с блогерами и СМИ, Александр Аксененко отметил, что, помимо работы по перечисленным темам, в списке приоритетных задач у него, как представителя партии «Справедливая Россия», — лоббирование предложения о введении в России справедливого базового дохода для поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Если говорить об интересах Новосибирской области, то вместе с другими депутатами Госдумы, представляющими регион, Аксененко, по его словам, работает над привлечением федерального финансирования для продолжения строительства метрополитена в Новосибирске.