Спецназ обезвредил дружинников-оборотней в Новосибирске (видео)

Борьба с наркоманами под благовидным соусом оздоровления нации и помощи правоохранителям, получила криминальное продолжение в Новосибирске. Известные общественники оказались не такими уж патриотичными, как пытались выглядеть. Парням долгое время удавалось даже водить за нос полицейских, прикрываясь добрыми помыслами. Добровольцам от чистого сердца выдали удостоверения дружинников и поручили им оказывать помощь в борьбе с беспорядками на улицах. Этот Кредит доверия ребята использовали в интересах собственной наживы.

На днях стало известно, что в своей квартире был задержан руководитель народной дружины «Пульс» Рустам Мирзамдамов. Об истинных причинах прихода полицейских семья дружинника не сообщила. Также общественники скрыли тот факт, что спецназ ворвался и к другим участникам группы.

Подробности стали известны сегодня, 19 сентября.

― Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе реализации оперативной информации при силовой поддержке спецназа выявили и задержали четверых мужчин, которые подозреваются в вымогательствах и грабеже, ― сообщает региональное МВД.

Как выяснилось, с ноября прошлого года парни, прикрываясь сотрудничеством с правоохранителями и имея на руках корочки дружинников, вымогали у людей деньги. Делали это грубо: угрожая ножами, битами, оружием. Не редко демонстрировали своим жертвам реальную физическую силу. Так называемыми клиентами дружинников были те самые наркоманы, закладчики и другие нарушители порядка и закона. Если они отказывались платить, то передавались полицейским.

― У одного из потерпевших они похитили мобильный телефон, у другого путем вымогательства — денежные средства в размере 5 тысяч рублей, у третьей жертвы подозреваемые требовали 100 тысяч рублей, ― добавили в МВД.

При обысках в квартирах подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, ножи, балаклавы, бейсбольные биты, удостоверения народного дружинника, поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел, сигнальное и охолощенное оружие, спецформу, радиостанции, а также электрошокер, газовые баллончики, камуфлированную одежду и наручники.

В отношении оборотней возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям: за вымогательство и грабеж.

― В отношении одного участника группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще двое фигурантов заключены под стражу, четвертому подельнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ― сообщили в ведомстве.

Полицейские уверены, что потерпевших от действий лже-дружинников намного больше, чем удалось установить. МВД просит всех жителей Новосибирска внимательно всмотреться в фотографии задержанных. Если вы или ваши близкие пострадали от действий этих людей, то обращайтесь в полицию по телефонам: 8 (383)232-28-42, 232-27-17, 8-923-163-79-57.