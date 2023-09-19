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Биотехнологичные разработки новосибирских ученых повышают эффективность сельского хозяйства

  • 19/09/2023, 16:49
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Биотехнологичные разработки новосибирских ученых повышают эффективность сельского хозяйства
Некоторыми разработками уже заинтересовались крупные компании.

— Мы видим эффективное взаимодействие науки и реального производства. Чтобы достичь технологического суверенитета, решать вопросы импортозамещения и импортоопережения, мы должны уметь превратить свои научные заделы, а их много в Академгородке, в реальные продукты, — отметила врио заместителя губернатора Ирина Мануйлова во время пресс-тура, организованного в преддверии форума OpenBio.

Ученые молодежной лаборатории механо-ферментативной конверсии твёрдых биополимеров Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН), разработали технологию получения инновационных энергетических кормовых ингредиентов и технологию производства инновационных белково-углеводных и энергетических ингредиентов, которые позволяют создавать сбалансированные кормовые рационы для различных видов продуктивных животных. Здесь также разработан комплекс веществ, используемых для усиления доставки лекарственных препаратов на основе модифицированных нанокрахмалов.

В лаборатории рассказали, что в настоящее время патентуется метод получения кормовых углеводных ингредиентов длительного хранения. Он позволяет продлить сохранение качества кормов в 3-4 раза, так как одной из проблем использования высокоэффективных кормов на сегодняшний день является ограниченные сроки их хранения.

Также ожидает получения патента способ получения кормовой суспензии длительного хранения из зернового сырья. Использование изобретения позволит обеспечить переработку зерновых крахмалов и получить продукт с высоким содержанием простых углеводов без дополнительной обработки и пригодный для длительного хранения.

— В качестве субстанции, которая будет направлена на улучшение свойств фактически будут использованы отходы производства. То есть, это позволяет комплексно переработать зерно, получив из этого массу полезных продуктов, и в конечном счете для хозяйства это будет и рентабельно, и выгодно, — подчеркнула Ирина Мануйлова.

По ее словам, несмотря на то, что на этапе внедрения новых технологий и использования нового оборудования требуются дополнительные затраты, в регионе разработаны инструменты поддержки агропроизводителей для того, чтобы до 70% таких затрат можно было компенсировать.

Разработками лаборатории уже заинтересовались крупные компании. С февраля месяца заключен договор с АФК «Система» и ведется работа по вовлечению отходов, получаемых после отжима подсолнечного масла, в более глубокую переработку.  Представлены перспективные разработки лаборатории по использованию глюкозных ингредиентов, полученных из горохового крахмала, с целью заключения договора с ООО «Уралхим Инновация». Кроме того, готовятся соглашения по внедрению в агрохолдинге технологию по кормоподготовке на основе ферментативного гидролиза растительного сырья с Центром трансфера технологий НГУ.

Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН — один из старейших в Сибири научных институтов. Институт был организован в 1944 г. как Химико-металлургический институт, а с 1997 г. с развитием исследований в области химии твердого тела и механохимии носит название «Институт химии твердого тела и механохимии». Молодежная лаборатория создана в рамках Национального проекта «Наука и Университеты» и входит в НОЦ мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» при поддержке правительства Новосибирской области. Общая численность сотрудников — 13 человек, из них 7 — до 39 лет, 5 кандидатов наук.

Фото: freepik.com, wirestock

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Рубрики : Агропром Технологии Наука

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Теги : сельское хозяйство наука ИХТТМ СО РАН инновации


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