Спецпоказ фильма Малгожаты Шумовской и Михаила Энглерта «Снега больше не будет»

Центр культуры и отдыха «Победа» совместно с кинокомпанией «Capella Film» при поддержке компании «БЕЛЛА Сибирь» представляют специальный показ фильма Малгожаты Шумовской и Михаила Энглерта «Снега больше не будет» 18 марта в 19:00. После сеанса состоится онлайн-обсуждение с киноведом, переводчиком Денисом Виреном.

Фильм снят известным польским режиссером Малгожатой Шумовской («Лицо», «Тело», «Приди ко мне») в содружестве с ее постоянным соавтором, оператором, режиссером и драматургом Михалом Энглертом в жанре драмеди или фантасмагорической притчи. Фильм вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, а также был выдвинут как кандидат от Польши на кинопремию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

По сюжету герой фильма Женя был в Чернобыле в момент аварии. Возможно, из-за неё он обрел особые способности. Сейчас он — успешный массажист, который лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные секреты. Так Женя превратился в гуру: одинокие и несчастные, несмотря на своё богатство, люди спешат на массаж, чтобы услышать, как жить дальше.

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская – один из наиболее интересных и успешных современных польских кинематографистов. Она родилась в 1973 году в Кракове в семье журналиста и писательницы. Закончила режиссёрский факультет Киношколы в Лодзи, а до этого два года изучала историю искусств в Ягеллонском университете. Снятый в 2001 году фильм «Счастливый человек» принёс ей европейскую известность, и она стала членом Европейской киноакадемии. Неоднократная участница Берлинского МКФ, обладательница Гран При за фильм «Лицо». Каждая ее новая работа становится событием в кинематографе.

Денис Вирен – киновед, переводчик, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания. Окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. В сферу его научных интересов входит искусство Центральной Европы в целом и, в особенности, Польши. Денис – кандидат философских наук, автор книги «Эксперимент в польском кино 1970-х» и соавтор книги «Я могу говорить. Кино и музыка оттепели», работал экспертом по вопросам кино в Польском культурном центре в Москве, является преподавателем истории кино РГГУ, отборщиком нескольких кинофестивалей, а также гостем «Фестиваля польского кино» в «Победе» в 2020 году и модератором ряда онлайн-встреч с современными польскими режиссерами.

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