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В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

  • 15/03/2021, 11:22
В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»
ВТБ подвел итоги работы корпоративно-инвестиционного бизнеса за 2020 год.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ: В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

— В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма», и группа ВТБ приняла самое активное участие в реализации инициатив, направленных на поддержку экономики: за год кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ достиг 7,4 трлн руб, общий объем реструктуризаций для крупного бизнеса, организованных ВТБ, составил 1,3 трлн руб, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса.

Нашим ключевым приоритетом в прошлом году оставалась технологическая трансформация и постоянное совершенствование бизнес-процессов, расширение продуктового предложения и повышение уровня клиентского сервиса. В России ВТБ предоставляет клиентам корпоративно-инвестиционного бизнеса наиболее широкий спектр финансовых продуктов и решений, а также полный доступ на глобальные рынки».

Согласно консолидированной финансовой отчетности группы ВТБ по МСФО за 2020 год, опубликованной 25 февраля 2021 года, кредитный портфель сегмента корпоративно-инвестиционного бизнеса (КИБ) (до вычета резервов) вырос на 18,4% до 7 418 млрд руб, доля рынка ВТБ по кредитному портфелю КИБ за год увеличилась с 18,2% до 20,3%. За 2020 год привлеченные средства клиентов КИБ выросли на 30% до 4 858 млрд руб, при этом доля рынка ВТБ по остаткам на счетах клиентов КИБ выросла с 14,7% до 21,3%.

В 2020 году КИБ ВТБ активно развивал бизнес в области проектного финансирования промышленности и инфраструктуры, финансирования жилищного строительства и коммерческой недвижимости, в рамках бизнеса торгового и экспортного финансирования были реализованы сделки в 45 странах мира с участием более 100 банков-партнеров.

Наряду с предоставлением клиентам КИБ банковских продуктов также активный рост показали продажи услуг лизинга и факторинга. За год факторинговый портфель увеличился на 26,7% до 319 млрд руб, лизинговый портфель на 11,8% до 256 млрд рублей (финансовый лизинг) и на 9% до 168 млрд руб (операционный лизинг).

В условиях возрастающей роли, которую играют факторы устойчивого развития (ESG), КИБ ВТБ принимает активное участие в развитии экологической повестки на российском финансовом рынке. В 2020 году была запущена пилотная программа «зеленого» кредитования, в рамках которой ВТБ предоставляет своим клиентам финансирование на цели реализации экологических инициатив и инициатив по улучшению параметров устойчивого развития заемщиков. КИБ ВТБ является одним из ведущих кредиторов в сфере финансирования проектов по развитию возобновляемых источников энергии. Кроме того, в 2020 году КИБ ВТБ организовал несколько выпусков «зеленых» облигаций, а также первый в России выпуск социальных еврооблигаций на общий объем 144 млрд руб.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию как в России, так и на глобальных рынках, в 2020 году КИБ ВТБ сохранил лидирующие позиции в России во всех ключевых сегментах инвестиционного рынка: на рынках акционерного и долгового капитала, а также в области слияний и поглощений (M&A), успешно реализовав более 100 сделок, что в общем объеме позволило привлечь в экономику страны более 2 трлн руб, что на 14% больше аналогичного показателя 2019 года.

ВТБ Капитал Инвестиции — объединенная инвестиционная платформа группы ВТБ, в 2020 году занимала лидирующие позиции на рынке инвестиционных услуг. Объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции за 2020 год вырос на 73% и составил 3,4 трлн руб. Наибольший рост показал сегмент работы с физическими лицами. Объем активов по нему вырос на 80% до 1,8 трлн руб. ВТБ Капитал Инвестиции уделяет особое внимание развитию цифровой инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции». Число пользователей мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» в 2020 году выросло в 4 раза и превысило 1 млн человек.

Фото с сайта ВТБ

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Теги : Экономика пандемия кризис ВТБ


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