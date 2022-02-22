О подорожании ЖКУ на 20-50% предупреждают общественники

Согласно документу, плата за содержание общего имущества домов будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, а не в рамках норматива, как сейчас, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо НП «ЖКХ Контроль» в Минстрой.

В письме «ЖКХ Контроль» в Минстрой сказано, что может сложиться ситуация, когда в домах существенно увеличится плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества. По оценке руководителя регионального центра «ЖКХ Контроль» по Московской области Валерия Мамчура, расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут вырасти на 20-50%.