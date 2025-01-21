Спектакль «Женщины Есенина» продолжает покорять Новосибирск

Звездные столичные гости представили на суд зрителей уже полюбившийся новосибирцам спектакль «Женщины Есенина» (16+), который и на этот раз был встречен максимально тепло. Своими впечатлениями о спектакле поделился новосибирский публицист Дмитрий Овчинников.

«Женщины Есенина» — биографический спектакль о жизни и творчестве великого русского поэта. Литературной основой для него послужила книга известного писателя Захара Прилепина о Сергее Есенине из серии ЖЗЛ, по мотивам которой драматург Елена Исаева непосредственно для постановки написала пьесу. Премьера спектакля на московской сцене состоялась в декабре 2021 года, и с тех пор он уже был показан огромное количество раз как в самом МХАТе, так и за пределами Москвы. Особенно, как можно судить, МХАТовцы полюбили именно наш город, куда приезжают ежегодно ― и даже не по одному разу. В общем-то, объяснение этому кроется в той любви, теплоте и благодарности, с которыми новосибирцы неизменно встречают звездных гостей и которые выражаются в аншлагах и бурных овациях на каждом спектакле.

О самом Сергее Есенине, думается, лишних слов говорить не требуется. Это был поэт огромного таланта и выразительной мощи, чьи стихи навсегда вошли в золотой фонд отечественной литературы. В то же время Есенин — один из самых популярных персонажей в отечественной массовой культуре, жизнь которого неоднократно экранизировалась и инсценировалась. Общее количество фильмов и спектаклей о нем едва ли поддается точному подсчету, но даже на таком пестром и богатом фоне постановка режиссера Галины Полищук стоит особняком.

«Женщины Есенина» — взгляд на поэта сквозь призму женщин, с которыми его сводила судьба. «Много женщин меня любило, да и сам я любил не одну» ― так писал он в одном из своих самых известных стихотворений, и так оно в действительности и было. На своем коротком веку Есенин встретил немало ярких, талантливых и неординарных женщин, оставивших в его жизни (а также в стихах) неизгладимые следы.

В спектакле на первый план выведены пять «женщин Есенина»: Анна Изряднова, Зинаида Райх, Айседора Дункан, Галина Бениславская, Софья Толстая.

Это возлюбленные поэта, некоторые из них ― его официальные жены, и все они были ему очень близки в разные периоды жизни. Можно сказать, что он их всех любил, правда, очень по-разному — как по силе чувства, так и по продолжительности. Есенин вообще был антиподом понятий верности и постоянства. Требуя этого от своих женщин, он не мог дать их сам. А вот его возлюбленные этими качествами, как правило, обладали. Во всяком случае, если говорить предметно об этих пяти женщинах, то можно смело утверждать, что все они любили Есенина до конца его жизни. При этом сами по себе они были очень разными.

Анна Изряднова — первая жена поэта и, пожалуй, самая неприметная из всех его женщин. Они рано сошлись и поженились, вскоре родился сын Юрий, но брак продержался совсем недолго. Довольно быстро Есенин уехал в Петроград и в дальнейшем лишь изредка приезжал взглянуть на сына. Но при этом именно к Анне Есенин приехал за несколько дней до смерти и, по ее свидетельству, жег какие-то бумаги. Что именно ― остается загадкой. Анна являла собой образец тихой и безропотной жены, добродетельной матери и хранительницы очага. Но самому характеру, натуре Есенина было чуждо подобное тихое семейное счастье, и этот союз априори был обречен на неудачу. Впрочем, как и все остальные связи Есенина, но уже по другим причинам.

Во многом схожей с Изрядновой была Галина Бениславская. Ее поэт не любил как женщину, но считал своим ближайшим и самым преданным другом. Она же любила Есенина беззаветно и безнадежно, пыталась стать для него незаменимой и отчаянно ревновала — прежде всего к Айседоре Дункан. Кроме того, она старалась излечить поэта от его пристрастия к алкоголю, но не сильно преуспела в этом, как, к слову, и его последняя жена Софья Толстая. Внучка великого писателя тоже искренне любила поэта, выполняла функции его литературного секретаря и пыталась отвести гения от края пропасти, что у нее в итоге не получилось. Да и едва ли могло получиться, учитывая ее молодость и идеализм. Брак с Есениным она воспринимала как крест и служение гению, но этот груз оказался для нее непосильным, и в итоге эта связь стала для Есенина одной из самых коротких в его жизни, не оставив после себя значимого послесловия. А вот в случае с Галиной Бениславской эпилог оказался куда трагичней — она застрелилась на могиле поэта.

Отдельной строкой, безусловно, проходят Зинаида Райх и Айседора Дункан. Обе ― яркие личности, страстные, темпераментные, как и Есенин, они жили страстями и были достойными дочерями бурной эпохи первой половины XX века. У них обеих отношения с Есениным были полны ссор, скандалов, взаимных упреков, расставаний и примирений, но финал оказался идентичным — полный и окончательный разрыв. Вместе с тем, как представляется, именно эти женщины оставили в судьбе Есенина наиболее глубокий след. И, собственно, в его творчестве тоже — почти вся любовная лирика Есенина связана именно с ними.

Помимо этих пяти женщин, была в жизни Есенина еще одна, шестая — его мать Татьяна Федоровна. Отношения с матерью у Есенина складывались тяжело. Он и любил ее, и в то же время до конца жизни не мог ей простить измены отцу, того, что она изменила мужу Александру Никитичу (за которого, к слову, в свое время насильно, без любви была выдана замуж) и, как выражался Есенина, «нагуляла ему брата на стороне». Как считается, эта психологическая травма, полученная поэтом, наложила отпечаток на его отношения с женщинами, которых он донимал ревностью, упреками, недоверием. Здесь нелишне заметить, что Татьяна Федоровна была по тем временам женщиной отнюдь не заурядной, с сильным характером, восставшей против патриархальных устоев тогдашнего общества и отстаивающей право самой определять свою судьбу. Примечательно, что об этом говорил ей и муж, упрекая в том, что «тебе ни муж, ни суд не указ». Между прочим, муж Татьяну Федоровну любил: он простил ей измену и предлагал вернуться домой, но она отказалась. Правда, ей все же пришлось взять грех на душу — оставить незаконного сына Александра в приюте…

Если говорить о моих личных впечатлениях от спектакля, то, безусловно, они самые положительные. В этой постановке потрясает абсолютно все: и эффектная сценография, и музыкальное сопровождение, и работа художников по свету, и декорации, и, конечно же, какая-то запредельно достоверная и эмоциональная актерская игра — каждая сцена буквально проживается, причем на таком надрыве, что невольно задаешься вопросом, как артисты выдерживают три часа подобного накала, особенно с учетом того, что спектакль идет несколько дней подряд. И в первую очередь это относится к исполнителю роли Есенина Андрею Вешкурцеву. Мало того, что он внешне безумно похож на своего героя. Ему еще удалось найти свою органику в этом образе, показать яркую творческую личность во всей ее противоречивости, которая сама сгорает дотла и губит тех, кто оказывается рядом с ней. Если в этом контексте вернуться к сценографии спектакля, то центральным ее элементом является огромное солнце, периодически меняющее окраску в зависимости от происходящих событий. Есенин и впрямь был как солнце: он согревал женщин, бывших вокруг него, и вместе с тем обжигал тех, кто был слишком близко. И здесь же еще одно прочтение образа Есенина-солнца — он был как бы центральным, осевым элементом всей конструкции, вокруг которой вращались его женщины. Возможно, один из главных посылов спектакля заключается в том, что от людей, подобных Есенину, лучше держаться подальше, на безопасном расстоянии, иначе есть очень большой риск сгореть. Существует понятие роковой женщины, а Есенина вполне можно назвать роковым мужчиной, губившим жизни своих спутниц. Но можно посмотреть и иначе — возможно, своей грубостью по отношению к ним он сознательно или подспудно пытался им помочь, оттолкнув от себя, человека пропащего и идущего ко дну. Здесь поистине море безбрежное для различных гипотез, прочтений и интерпретаций и бесчисленное множество вопросов, над которыми исследователи Есенина бьются вот уже ровно сто лет, что минули со дня смерти поэта. Точнее, ровно сто лет исполнится в декабре текущего 2025 года. А в октябре будет 130-летие со дня рождения поэта. Вопросов много, а ответов на них у нас гораздо меньше, и на некоторые мы, возможно, этих ответов никогда не получим. Сложные вопросы не имеют простых ответов, а личность Есенина задала его потомкам и исследователям именно такие ― чрезвычайно сложные ― вопросы.

Настоящий поэт ― не тот, кто пишет стихи. Это человек, платящий за стихи своей судьбой. Ничего в жизни не дается даром, за все надо платить, в том числе и за талант. И Есенину, как и многим подлинным гениям, начиная с Пушкина, за свой дар довелось заплатить самую высокую цену — собственную жизнь.

В «Женщинах Есенина» поэт раскрыт и развернут на фоне современной ему революционной и кровавой эпохи 1920-х годов, а также людей, в разное время окружавших Есенина и формировавших ту самую эпоху. Спектакль получился максимально живым, динамичным, где буквально как в калейдоскопе мелькают времена, события, люди, где почти беспрерывно что-то происходит, и ты не можешь ни на миг оторвать взгляд от сцены. На мой взгляд, спектакль будет интересен и полезен как знатокам Есенина и ценителями его поэзии, так и довольно далеким от литературы людям, но хотя бы слышавшим имя Есенина ― он никого не оставит равнодушным. В конце концов, мне кажется, не стоит упускать возможность услышать великие стихи Есенина в живом и крайне экспрессивном исполнении, где каждое слово — на расстрел души.

Резюмируя, можно констатировать, что «Женщины Есенина» однозначно стали знаковым культурным событием в жизни Новосибирска последних лет, и хочется верить, что этот спектакль еще долго будет завораживать и пленять своих новосибирских почитателей.

Дмитрий Овчинников, публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.