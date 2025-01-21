Введен запрет на проезд большегрузов по некоторым дорогам Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области выступила с инициативой ограничения движения большегрузных автомобилей по дорогам местного значения в регионе. В частности, это касается территорий, где осуществляется добыча полезных ископаемых и инертных материалов. Цель данного решения — сохранить качество автомобильных дорог.

Движение большегрузного транспорта ограничено в Тогучине, селе Лекарственном (Тогучинский район) и рабочем посёлке Дорогино (Черепановский район).

Кроме того, прокуратура предложила включить расходы на установку дорожных знаков в Дорогино в 2025 году.

— Прокурорами в дальнейшем будет проконтролировано принятие в других муниципальных образованиях правовых актов об ограничении движения транспортных средств в весенний и летний периоды 2025 года в целях сохранности автомобильных дорог, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, с января 2024 года жители села Медведское Черепановского района пытались достучаться до властей. Они неоднократно жаловались на большегрузы, которые круглосуточно перемещаются на месторождение антрацита, на разбитые дороги. 7 апреля жители провели митинг против разрушения дороги большегрузами. По их словам, до села не могут проехать рабочие автобусы, оптовики отказываются привозить продукты и медикаменты, а в школу, расположенную в селе, не могут добраться дети с поселка Листвянский. Жителям села пообещали отремонтировать дорогу. В октябре люди снова перекрыли дорогу.

В октябре прошлого года жители села Лекарственное Тогучинского района также вышли на улицу, чтобы воспрепятствовать проезду самосвалов. По словам местных, с 2014 года в 800 метрах от села разрабатывается карьер. Объездную дорогу пытались проложить дважды, но она так и не была завершена. В итоге большегрузы разбивают дорогу, которая проходит по селу и по которой в школу ходят дети.

Ранее редакция сообщала о том, что ещё на год запретили грузовикам ездить по Октябрьскому мосту в Новосибирске. Ремонт переправы возобновят в 2025 году.