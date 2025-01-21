Фальшивые документы делал мигрантам житель Новосибирска

Житель Новосибирска получил срок за изготовление поддельных документов, незаконный сбор и распространение персональных данных жителей России через электронную и почтовую связь.

Антон Аверинский организовал изготовление поддельных идентификационных карт, свидетельств о регистрации и паспортов транспортных средств, водительских удостоверений, доверенностей образцов РФ, стран СНГ, а также Украины. Поставленный на поток «чёрный бизнес» сибиряка рухнул одномоментно, когда в ноябре 2023 года его задержали оперативники новосибирского УФСБ.

— В квартире Аверинского было обнаружено оборудование для производства подделок, компьютерная техника, а также бланки-заготовки, пленки с голографическими знаками, изготовленные фигурантом печати подразделений МВД России, — рассказали в региональном силовом ведомстве.

Следователи установили, что заказы новосибирец получал в Интернете, поддельные документы отправлял заказчикам в различные регионы России. Первый контакт «бизнесмена» и клиентов совершался через популярные мессенджеры.

По материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ новосибирское СК возбудило в отношении трудолюбивого мужчины уголовное дело по статьям «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Приговором Октябрьского районного суда Новосибирска Аверинский получил 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что УФСБ ликвидировало в Новосибирске банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн. Злоумышленники вербовали и координировали дропов, а так же руководили курьерами. После задержания троих участников преступной группы силовики продолжили мероприятия по установлению их подельников.