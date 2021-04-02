Спиртзавод делают «крайним» за загрязненный воздух в Куйбышеве

Прокуратуре предстоит обследовать деятельность ЗАО «Ерофеев» (входит в состав АО «Росспиртпром») в Куйбышеве по поводу соблюдения природоохранного законодательства. Такое решение было принято по итогам заседания комиссии Заксобрания области по экологии. Поводом для этого послужили жалобы местных жителей, поступающие уже не первый год, на слив отходов производства в навозохранилища бывшего совхоза «Октябрьский».

— Остатки навоза перемешиваются с остатками отходов спиртзавода, — рассказывает председатель Куйбышевского районного совета Роман Булюктов. — При бурлении, при смешении воды запах ощущается на всей территории Куйбышева в зависимости от розы ветров. Жалобы поступают ежегодно. 27 июля 2017 года губернатор поручил подготовить предложения по финансированию работ по рекультивации земель бывшего совхоза в районе ЗАО «Ерофеев» в Куйбышеве. По состоянию на март 2021 года источник финансирования на проектные работы не определен.

В свою очередь на предприятии заявляют, что вопрос с бардой неактуален уже с 2014 года, когда было закуплено и установлено новое оборудование, позволяющее перерабатывать отходы производства спирта на 100%. Более того, в конце 2015 года АО «Ерофеев» в рамках мероприятий по рекультивации проводило работы по откачиванию отходов, землеванию, засыпке и так далее на сумму 3 млн рублей без учета проектирования. При этом наличие неприятных запахов руководство «Ерофеева» не отрицает.

— К сожалению, неприятные запахи существуют, носят периодический характер, в основном в летний период, — сообщает директор ЗАО «Ерофеев» Николай Радченко. — Это запахи навозного характера. Нужно будет постепенно засыпать навозоотстойники грунтом, высаживать растения, чтобы естественным путем переработать то, что там накоплено.

Непричастность предприятия к запахам в настоящий момент подтверждают и в региональном Министерстве природных ресурсов.

— Предприятие вернулось к обезвоживанию барды, — рассказывает исполняющий обязанности главы министерства Алексей Севастьянов. — Участок этот, по сути, как болото, топь. Промерзание зимой — 10—15 см. Дальше идет теплая греющаяся масса. То есть процесс законсервирован. Поэтому Институт леса СО РАН и дал предложения по решению проблемы: первоначальная задача — провести подсушку, чтобы активнее шли естественные процессы. Предложение о перемещении этих отходов неперспективно: это колоссальный объем — массу с площади 30 га глубиной 5—6 м надо вынуть и куда-то увезти. Представляете, какой будет запах?

По мнению чиновника, окончательно решить вопрос с оставшимися запахами пока можно только рекультивацией почвы.

— Решение наше министерство видит одно — помогать природе в естественном формировании плодородного слоя, весной произвести посадку черенкованием тех же растений-транспираторов, — говорит Севастьянов. — Проблему запаха и контроля мы понимаем. Но предъявить это некому, предприятие, которое занималось эксплуатацией этих отстойников, уже не существует.

АО «Ерофеев» — один из самых крупных производителей спирта в регионе и одно из старейших предприятий отрасли. Завод, основанный в 1867 году, изначально выпускал столовое вино на разлив. Это было небольшое производство с примитивным оборудованием и преобладанием ручного труда. Свою новейшую историю АО «Ерофеев» начало в 2013 году с широкомасштабной реконструкции и запуска новых производственных мощностей. Было отремонтировано дрожжебродильное отделение, проведена модернизация варочного и брагоректификационного отделений, реконструировано спиртохранилище и спиртоотпускное отделение, заново построен и оснащен новейшим оборудованием цех по переработке барды.