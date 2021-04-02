Яхты Бенетти и их преимущества

Компания была создана в 1873 году и быстро вышла на лидирующие позиции. Она занимается созданием люксовых плавательных средств. Применяет инновационные технологии, сохраняя при этом более чем столетний опыт и мастерство.

Чем хорошо яхты Benetti

Яхты Бенетти– это выбор респектабельных, хорошо обеспеченных людей. Верфь сочетает старинные традиции с передовыми технологиями. В компании трудятся опытные корабельные мастера. Яхты данного бренда являются символом элитного судостроения.

Суда Benetti, среди которых есть трехпалубные, обладают внушительным списком достоинств, главные из них – это:

Надежность. Комфортабельность. Стильный дизайн.

В линейках представлено несколько яхт, самыми комфортабельными среди них считаются Delfino 93 и Tradition 108. Эти суда были выпущены в 2015 году. Они позволяют совершать водные путешествия на большие расстояния и чувствовать себя при этом максимально комфортно.

Отличительной особенностью яхт Benetti являются просторные палубы и стильно оформленные каюты. Корабельные мастера из Италии тщательно продумывают каждую деталь, думают о комфорте и удобстве пассажиров.

Верфь обладает уникальными возможностями строительства яхт по индивидуальным заказам, может притворить в жизнь любой замысел. Сконструировать судно в соответствии с определенными предпочтениями касательно размера, внешнего вида, применяемым материалам.

В компании трудится свыше 1000 специалистов, участвующих в создании и тестировании судов. Яхты итальянского производителя оправдывают ожидания самых взыскательных любителей водных путешествий. При строительстве судов соблюдаются все технические предписания.

Яхты оснащаются мощными моторами и олицетворяют собой классику средиземноморского строительства. Суда обладают великолепным современным дизайном, при их изготовлении используется сталь в сочетании с алюминием. Прочность и долговечность этих материалов не вызывают никаких сомнений.

Являясь мировым лидером яхтенной индустрии, Benetti не собирается останавливаться на достигнутом, и постоянно работает над модернизацией судов. Успехам итальянской верфи завидуют конкуренты, ведь она предлагает по-настоящему уникальные решения, обладает огромным опытом строительства элитных судов, реализует крупные проекты. Бренд Benetti имеет безупречную репутацию и пользуется доверием у клиентов.