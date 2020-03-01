«Росатом» отберет лучшие стартапы и технологии Сибири

17 марта состоится питч-сессия для стартапов с бизнес-акселератором госкорпорации «Росатом», сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

На нее приглашаются представители компаний с презентациями своих инновационных разработок для их дальнейшей реализации и масштабирования при поддержке бизнес-акселератора Госкорпорации «Росатом».

Питч-сессия пройдет в двух локациях: в Академпарке новосибирского Академгородка и в Точке кипения НГТУ НЭТИ.

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