Список санкций США против РФ продолжает расти

Власти США снова расширили список санкций в отношении РФ. На этот раз перечень пополнился 10 российскими организациями, связанными с судоходством, сообщается на сайте американского Минфина.

Ограничения коснулись концерна «Моринформсистема-Агат», ЦНИИ КМ «Прометей», ЦНИИ «Электроприбор», АО «Морские навигационные системы», АО Аккумуляторная компания «Ригель», ЗАО Центрального НИИ Судового машиностроения, Научно-производственного объединения «Аврора», АО «Обуховское», ООО «Компания Технополь» и Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Госдепартамент США заявил, что причиной введенных Вашингтоном рестрикций стала специальная военная операция РФ в Украине.

— США вводят санкции против российских военно-морских объектов в связи с российскими военно-морскими операциями в отношении украинских портов, в том числе тех, которые обеспечивают мир столь необходимыми продуктами питания и зерном, —уточнил госсекретарь страны Энтони Блинкен,

24 февраля Россия объявила о начале СВО в Украине. В ответ на это Запад стал поэтапно введить против РФ многочисленные масштабные санкции.

Ранее редакция сообщала, что Бельгия позволила разморозить активы НРД в рамках девятого пакета санкций ЕС.

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