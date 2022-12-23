Бельгия позволила разморозить активы НРД в рамках девятого пакета санкций ЕС

Минфин Бельгии вслед за Люксембургом в рамках девятого пакета санкций ЕС разрешил временно разблокировать активы российского Национального расчетного депозитария (НРД), сообщается на сайте ведомства.

— В отступление от статьи 2 компетентные органы государства-члена могут разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих субъекту, указанному под номером 101 в Приложении I, или предоставление определенных средств или экономических ресурсов для этой организации на таких условиях, которые компетентные органы сочтут целесообразными, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что мера временная и действует лишь до 7 января следующего года.

В публикации отмечено, что в санкционном перечне «Официального журнала ЕС» от 16 декабря под номером 101 значится Национальный расчетный депозитарий.

Фактически из этого следует разблокировка активов НРД, замороженных в системе Euroclear, которая находится в юрисдикции Бельгии. А также последующий вывод из данной системы активов структур, которые не попали под санкции Евросоюза.

Ранее редакция сообщала, что Нидерланды освободят часть своих компаний от соблюдения санкций против РФ. Исключение получили министерства иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры, образования Нидерландов.

Фото: pexels.com — Petar Starčević