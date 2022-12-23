Рекламодателям

Бельгия позволила разморозить активы НРД в рамках девятого пакета санкций ЕС

  • 23/12/2022, 13:42
Автор:
разморозка активов
Срок «разблокировки» средств установлен до 7 января 2023 года.

Минфин Бельгии вслед за Люксембургом в рамках девятого пакета санкций ЕС разрешил временно разблокировать активы российского Национального расчетного депозитария (НРД), сообщается на сайте ведомства.

— В отступление от статьи 2 компетентные органы государства-члена могут разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих субъекту, указанному под номером 101 в Приложении I, или предоставление определенных средств или экономических ресурсов для этой организации на таких условиях, которые компетентные органы сочтут целесообразными, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что мера временная и действует лишь до 7 января следующего года.

В публикации отмечено, что в санкционном перечне «Официального журнала ЕС» от 16 декабря под номером 101 значится Национальный расчетный депозитарий.

Фактически из этого следует разблокировка активов НРД, замороженных в системе Euroclear, которая находится в юрисдикции Бельгии. А также последующий вывод из данной системы активов структур, которые не попали под санкции Евросоюза.

Ранее редакция сообщала, что Нидерланды освободят часть своих компаний от соблюдения санкций против РФ. Исключение получили министерства иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры, образования Нидерландов.

Фото: pexels.com — Petar Starčević

71

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции разморозка активов Национальный расчетный депозитарий


Спецоперация на Украине

В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
Путин создал совет по мобилизации
21/12/22 13:09
«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17
долгосрочная аренда

Арендная плата за квартиру в городах Сибири не закрывает ежемесячный платеж по ипотеке

По итогам 2022 года доплата варьируется от 3 до 13 тыс рублей.
Читать статью >>
Новогодняя столица России

Деды Морозы со всей России съехались в Новосибирск

В городе дан старт проекту «Новосибирск – Новогодняя столица России».
Читать статью >>
снижение инфляции

Хороший урожай зерновых и «режим экономии» населения сдерживают инфляцию

По итогам 11 месяцев в Новосибирской области она составила 10,8% в годовом выражении.
Читать статью >>
медицинский рынок

Клиники начинают сталкиваться с проблемами обслуживания медицинского оборудования

Что касается опасений по поводу остановки поставок медицинских материалов и лекарств, то они пока не оправдались.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Между тем спектр предложений ценных бумаг на рынке вновь начал расширяться.
Все материалы
Лента новостей

Арендная плата за квартиру в городах Сибири не закрывает ежемесячный платеж по ипотеке

23/12/2022, 13:50

Экс-депутата, сбившего ребенка, освободили от уголовной ответственности

23/12/2022, 13:10

Кузбасс получит федеральные деньги на расселение территорий рядом с шахтами

23/12/2022, 13:01

Деды Морозы со всей России съехались в Новосибирск

23/12/2022, 12:50
Популярное

Как выбрать ноутбук для учебы

23/12/2022, 11:09

Новосибирцы все чаще пользуются услугой по межеванию земельных участков

22/12/2022, 16:34

Ученые выяснили, почему после заражения COVID-19 у людей пропадает обоняние

22/12/2022, 13:19
Новости компаний

Черный юмор и экшн помогут «Выжить любой ценой» в новом сериале

23/12/2022, 12:57

ВТБ разместил новый выпуск ипотечных ценных бумаг

23/12/2022, 11:17

Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитных карт со снятием наличных

23/12/2022, 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска