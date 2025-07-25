Спортивная инфраструктура НСО развивается при поддержке региональных властей

Региональное правительство уделяет особое внимание вопросам развития спортивной инфраструктуры и обеспечения её доступности для всех жителей Новосибирской области. Эта работа активно ведется не только в Новосибирске, но и в каждом муниципальном районе.

Например, в Краснозерском районе строится современный спортивно-оздоровительный комплекс, а в Кочковском — завершен капитальный ремонт стадиона. Губернатор Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив и депутаты Заксобрания лично контролировали ход и качество работ во время рабочей поездки.

Строительство спортивно-оздоровительного центра в Краснозерском осуществляется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Первый этап строительства, включающий возведение основного здания, уже завершен. Второй этап, посвященный благоустройству прилегающей территории, планируется завершить к концу августа текущего года. На данный момент объект готов на 95%.

Депутат Законодательного Собрания Сергей Кальченко подчеркнул, что комплекс будет современным и функциональным, предоставит возможности для занятий различными видами спорта, включая баскетбол, волейбол и борьбу.

Капитальный ремонт стадиона в селе Красная Сибирь был выполнен по инициативе губернатора и в рамках исполнения наказов избирателей. В ходе ремонта были обновлены трибуны, раздевалки и тренерские комнаты, установлены новые сиденья и выполнена отделка здания.

Во время выездного совещания в Краснозерском и Кочковском районах губернатор обсудил планы по дальнейшей модернизации спортивной инфраструктуры, включая реконструкцию стадиона в Кочковском районе.

В рамках рабочей поездки Андрей Травников принял участие в спортивном празднике «День здоровья», направленном на популяризацию здорового образа жизни.

Он отметил важность примера, который спортсмены подают своим землякам, мотивируя их к занятиям спортом.

Напомним, что Президент России поставил задачу увеличить долю населения, занимающегося спортом, до 70% к 2030 году. В Новосибирской области таких людей уже свыше 60%.

Другой важной темой поездки стало строительство служебного жилья, особенно актуальное для Краснозерского района. Депутат Денис Субботин отметил, что темпы строительства жилья в районе впечатляют.