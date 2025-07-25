В выходные ожидается жара до +34 градусов в Новосибирской области

Сервис «Яндекс Погода» проанализировал данные метеонаблюдений и спрогнозировал погоду в Новосибирске на ближайшие выходные.

В субботу, 26 июля, в городе утром будет облачно с прояснениями, температура поднимется до +18 градусов. Днём воздух прогреется до +26, но будет пасмурно. Восточный ветер достигнет скорости 3,5 м/с, осадков не ожидается.

Воскресное утро, 27 июля, Новосибирск встретит пасмурной погодой и температурой +20 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +29 градуса. Осадков не предвидится, восточный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

Более оптимистичный прогноз дает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Синоптики обещают, что 26 июля температура воздуха поднимется до +27…+32 градусов, без осадков. Только на западе местами пройдут небольшие дожди. Ветер может усилиться до 14 м/с.

27 июля станет еще жарче — +29…+34 градуса. Дождей не ожидается, но на западе возможны кратковременные осадки и грозы. Ветер может достигать 15 м/с.

Согласно народному календарю, 26 июля отмечается Гаврила Летний или Гавриилов день ( в честь архангела Гавриила). Погода в этот день считается предзнаменованием на осень. Сухая погода предвещает хорошую осень, а сильные дожди могут стать причиной гибели урожая. Если птицы собираются в стаи, осень наступит раньше обычного.

27 июля в народном календаре — Акилов день (Акила Соломенный). На Руси в это время выходили сторожить урожай, отсюда пошло еще одно название этого дня – Дозоры. Согласно приметам, если на Акилу идет дождь — будет лить еще семь дней. Сухая погода сулила хорошую осень.

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