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В выходные ожидается жара до +34 градусов в Новосибирской области

  • 25/07/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
В выходные ожидается жара до +34 градусов в Новосибирской области
Дожди пройдут лишь по западу региона

Сервис «Яндекс Погода» проанализировал данные метеонаблюдений и спрогнозировал погоду в Новосибирске на ближайшие выходные.

В субботу, 26 июля, в городе утром будет облачно с прояснениями, температура поднимется до +18 градусов. Днём воздух прогреется до +26, но будет пасмурно. Восточный ветер достигнет скорости 3,5 м/с, осадков не ожидается.

Воскресное утро, 27 июля, Новосибирск встретит пасмурной погодой и температурой +20 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +29 градуса. Осадков не предвидится, восточный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

Более оптимистичный прогноз дает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Синоптики обещают, что 26 июля температура воздуха поднимется до +27…+32 градусов, без осадков. Только на западе местами пройдут небольшие дожди. Ветер может усилиться до 14 м/с.

27 июля станет еще жарче — +29…+34 градуса. Дождей не ожидается, но на западе возможны кратковременные осадки и грозы. Ветер может достигать 15 м/с.

Согласно народному календарю,  26 июля отмечается Гаврила Летний или Гавриилов день ( в честь архангела Гавриила). Погода в этот день считается предзнаменованием на осень. Сухая погода предвещает хорошую осень, а сильные дожди могут стать причиной гибели урожая. Если птицы собираются в стаи, осень наступит раньше обычного.

27 июля в народном календаре — Акилов день (Акила Соломенный). На Руси в это время выходили сторожить урожай, отсюда пошло еще одно название этого дня – Дозоры. Согласно приметам, если на Акилу идет дождь — будет лить еще семь дней. Сухая погода сулила хорошую осень.

Ранее редакция сообщала о том, что экспертиза выявила в пробах воды из Оби превышение ключевых показателей. Эти факторы могут вызвать раздражение кожи и слизистых.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : погода на выходные


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