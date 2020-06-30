Спортивный ажиотаж — зрительский и строительный

Практически параллельная стройка — легкоатлетический манеж в Кольцово. С его появлением этот поселок получит не только известность в специфическом научном контексте, но и спортивное брендирование общероссийского уровня.

— Легкоатлетический манеж в Кольцово, который мы начали строить, — первое в Новосибирской области сооружение с таким функционалом, — пояснил министр. — Это, кстати, тоже здание-трансформер — как и ледовая арена. Его центральное ядро трансформируется в несколько многофункциональных спортивных площадок по игровым видам спорта. В будущем году этот объект будет сдан в эксплуатацию, а к концу 2020-го его ожидаемая готовность — 50%. Манеж сможет принимать соревнования общероссийского масштаба. Таким образом, Кольцово появится на большой спортивной карте России.

Один из крупных спортивных объектов — не новостройка в чистом виде, а плод масштабной реконструкции. Но по роли в новосибирской спортивной жизни это именно полновесная новинка. Речь о бассейне СКА, который сначала был сугубо ведомственным спортивным сооружением на балансе Министерства обороны, а потом на долгие десять лет «ушел в пассив», застыв в полуразрушенном состоянии.

— Сейчас готовится проект реконструкции бассейна, — сообщил Сергей Ахапов. — В конце этого года мы начнем строительные работы. И в федеральном, и в региональном бюджете средства на это запланированы, в 2022 году бассейн СКА должен открыться и для массового спорта, и для спортсменов-профессионалов. Площадь объекта — 5 тысяч кв. м. Это формат полноценного тренировочного бассейна, который у нас в городе в действующем виде представлен только «Нептуном».

Несмотря на прежнюю «невидимость» городу, бассейн в военном городке — олицетворение довольно статусного типового проекта, предназначавшегося в 1970-х для крупных областных центров и республиканских столиц. Конструктивные близнецы этого бассейна имеются в Уфе, Перми, Нижнем Новгороде, Минске и еще, как минимум, в десятке городов. «Нептун» по большому счету тоже категориальный собрат бассейна СКА, только с изначально более эффектной архитектурной локализацией. Фактически в активный спортивный обиход города вводится второй 50-метровый бассейн. Функциональная интеграция этого бассейна теперь будет гораздо выше, чем в бытность его сугубо военным, ведомственным.

Расчетная стоимость реконструкции — 400-450 млн рублей.

— Половина этих денег в федеральном бюджете уже обозначена, — отметил Сергей Ахапов. — Но в диалоге с Минспорта РФ хотим запросить побольше, чтобы ускорить процесс.

В союзе с бизнесом

Министр также подчеркнул, что в строительстве и расширении спортивной инфраструктуры будет активно задействован принцип государственно-частного партнерства.

— Например, сейчас центр сноуборда оценивается в контексте ГЧП, — сказал Ахапов. — Есть инвесторы, готовые прийти на эту локацию. Стоимость сейчас сложно точно назвать из-за переменчивых обстоятельств, но до конца года конкретика появится — чтобы привлечь и средства госбюджета, и частных инвесторов. ГЧП с поддержкой федерального бюджета — в этот формат финансирования мы вообще вошли одними из первых в России еще два года назад. Плод такой работы — 25-метровый бассейн на улице Зорге, сданный в этом году. По центру спортивных единоборств документы сейчас на экспертизе. Конечная стоимость его пока неизвестна. В любом случае это будет очень современный и масштабный объект недалеко от ТРЦ «Мега». Здесь тоже планируется принцип ГЧП. Есть три инвестора, готовые вступить в партнерство. Более динамичное взаимодействие начнется после финансовой детализации проекта.

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