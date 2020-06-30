Жители Новосибирска увеличили траты на товары дома и одежду

В июне онлайн-продажи на площадке AliExpress Россия в Новосибирске выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли эксперты AliExpress Россия, которые совместно с исследовательским агентством ResearchMe проанализировали потребительское поведение жителей российских регионов. Отмечается, что в топе товарных категорий в городе смартфоны и аксессуары, товары для дома, ТВ, платья, наушники, бортовые компьютеры, футболки и рубашки, инструменты, сумки и носимые девайсы. По сравнению с прошлым годом покупатели площадки из Новосибирска стали покупать больше товаров для дома, ТВ, одежды и инструментов. Бестселлерами стали аппликации для одежды, электромагнитные замки, ресницы для наращивания, винтажные светильники, декор для дома, смартфоны Xiaomi Redmi 6A, заколки для волос, гель-лаки, женские аксессуары – подвески, декоративные кашпо. Самой необычной покупкой стало массажное кресло за 2000$.

На маркетплейсе зарегистрировано 400 продавцов из Новосибирска. В период самоизоляции и активного роста онлайн-продаж количество продавцов из региона выросло на 95%. Главные категории товаров, в которых работают местные продавцы: домашний текстиль, одежда и аксессуары.

— В ходе исследования нам было интересно проанализировать настроение потребителей, изменения в их покупательском поведении, — добавляет директор по взаимодействию с государственными органами AliExpress Россия Сергей Лебедев. — И в результате исследования мы отметили ряд тенденций. Побывав в изоляции и сделав для себя какие-то выводы, многие покупатели стали поддерживать тренд на разумное потребление, то есть заказывать только действительно необходимые вещи. За последнее время мы отметили увеличение веса посылок, это означает, что что в заказах теперь больше тяжелых товаров, например, одежда, обувь, бытовые товары, а не только мелкие товары и аксессуары для гаджетов, как раньше.

По результатам исследования AliExpress Россия и ResearchMe можно предположить, что 37% жителей Новосибирской области планируют отпуск в ближайшем полугодии. Причем для запланированного отдыха чаще всего выбирают дачи и отечественные курорты. Так, отдохнуть на собственных сотках или на российских пляжах собираются 60% жителей Новосибирска. А за границу собираются в лишь 4% респондентов.

— Самый главный вывод по результатам проведённого исследования — это то, что россияне – неунывающие оптимисты, — отмечает управляющий директор исследовательской компании ResearchMe Александр Бугаков. — Например, абсолютно все участники опроса так или иначе запланировали отпуск в этом году, многие – в ближайшее время. Причём часто среди направлений рассматривают зарубежные страны. Это говорит о вере сограждан в то, что их привычный стиль жизни обязательно восстановится.

Аналитики AliExpress Россия, в подтверждение тенденции заинтересованности населения в отпуске, отмечают рост спроса на товары для отдыха. Так, начиная с мая, заметно вырос спрос на дачные товары: наиболее высокий рост отмечен в категории «Мебель для сада» – более 3000% год к году. Лидерами в этой категории стали садовые скамейки, качели, шезлонги, гамаки, садовые и пляжные стулья. Далее по предпочтениям следует категория «Товары для сада»: +600% год к году. В эту категорию входят дачные принадлежности для ухода за садом и огородом. Также вырос спрос на пляжные аксессуары: купальники, надувные круги, соломенные шляпы, что говорит об активном планировании пляжного отдыха.

По данным исследования, тратить меньше в связи с переходом на разумное потребление стали 18% жителей Новосибирска. В списке ближайших запланированных трат чаще всего фигурируют сезонная одежда, товары для дома и красоты. Так, обновить гардероб к лету планируют 48% жителей Новосибирска. Другие существенные статьи расходов у респондентов из регионов – товары для дома, красоты и здоровья. Так, не жалеют средств на себя и домашний уют 53% новосибирцев. Причем на некоторые категории товаров в регионах стали тратить больше. 16% новосибирцев также привыкли создавать уют, другая основная их статья расходов – сезонная одежда. 11% жителей Новосибирска признались, что в мае потратили на одежду больше.

Активное потребительское поведение, по данным исследования, стало возможным благодаря развитой онлайн-торговле: в период самоизоляции жители регионов активно занялись улучшением жилищных условий, уходом за собой, здоровьем, семьей и детьми. А приобретали товары соответствующих категорий в онлайн-магазинах, охотно пользуясь услугами доставки. И после завершения режима самоизоляции и открытия офлайн-магазинов многие пользователи не намерены отказываться от полюбившегося формата. Так, 32% респондентов из Новосибирска считают, что онлайн-шопинг – это удобно. Другая причина любви к онлайн-шопингу в регионах – заманчивые ценовые предложения. Так, 16% респондентов из Новосибирска считают, что маркетплейсы щедрее на скидки и акции.

Фото: pixabay.com, автор- JamesDeMers