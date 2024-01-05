Спортсмен из БК «Барнаул» упал с Октябрьского моста в Красноярске

Стало известно, что произошло с молодым баскетболистом из клуба «Барнаул», который пропал вечером 30 декабря.

― В ходе просмотра записей с камер наблюдения оперативники установили, что молодой человек направлялся на остров Татышев. Однако ни обратно, ни на правобережье он не вышел. К поискам были подключены волонтеры и спасатели, которые с помощью специального оборудования исследовали акваторию реки Енисей, ― сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Правоохранители пришли к выводу, что Антон Петухов упал в реку с Октябрьского моста. В настоящее время спецслужбы занимаются поиском тела.

Трагедия произошла 30 декабря. В дежурную часть полиции обратился отец Антона. Он рассказал, что ночью его сын ушел из дома по улице 78 Добровольческой Бригады и не вернулся. К поискам подключились волонтеры и сотрудники МВД.