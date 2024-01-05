Виновница аварии с грузовиком на трассе под Новосибирском скончалась в больнице

Серьезное ДТП унесло жизнь 37-летней женщины-водителя автомобиля Фольксваген. После аварии в больнице оказалась вся семья сибирячки.

Напомним, трагедия случилась 4 января на трассе в Тогучинском районе.

― В 17 часов 10 минут на автодороге К19Р водитель, управляя автомобилем Фольксваген «Тигуан», двигалась в сторону г. Новосибирска и на 50 км выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Ситрак», который двигался во встречном направлении, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

С места аварии были госпитализированы водитель и пассажиры легкового автомобиля. Среди пострадавших двое детей в возрасте 11 и 6 лет.

Сегодня утром стало известно, что 37-летняя сибирячка скончалась в реанимации.