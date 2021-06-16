Спортзалы-качалки выходят из тренда

Мария Твердохлебова, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова:

— А останутся ли клиенты в спортзалах, учитывая, что уличных бегунов и любителей скандинавской ходьбы становится все больше? Как развивалась в последнее время фитнес-индустрия, что представляет из себя сегодня и как может измениться завтра?

Время перемен

Основная статья расходов крупных фитнес-клубов и сетей — это аренда, на которую уходит до 30% всех затрат. Во время пандемии многим представителям отрасли пришлось брать кредиты. Сегодня их нужно закрывать. Но окончательно преодолеть все последствия кризиса и продолжить эффективную работу сегодня невозможно посредством одного поднятия цен. Клубам необходимо трансформировать бизнес. Огромные изменения за этот непростой период произошли в покупательских предпочтениях, отношении к услуге.

Тренд — моностудии

Среди тенденций последних лет, которые усилила пандемия, — возрастающий спрос на услуги так называемых моностудий — небольших фитнес-центров, предлагающих узконаправленные тренировки. Современным клиентам перестает быть интересен обычный фитнес-центр. Занятия в моностудиях позволяют вывести фитнес на новый уровень: заниматься не просто для того, чтобы похудеть или повысить выносливость, а для того, чтобы одновременно приобретать новые навыки, совершенствоваться в определенном виде спорта, делать это своим хобби. Кроме того, в таких студиях обычно формируются свои мини-группы постоянных участников, люди знакомятся, находят единомышленников, общаются и занимаются уже в едином коллективе.

Онлайн-фитнес

Второй тенденцией, возникшей на пике пандемии, стали дистанционные занятия в различных форматах: с поддержкой тренера онлайн либо просто в записи. Из плюсов: их стоимость существенно ниже, клиенты не привязаны к месту занятий, экономится время на дорогу. Из минусов: сложности с мотивацией, опасность получения травмы от неправильного выполнения упражнения, отсутствие видимых результатов из-за склонности жалеть себя и снижать нагрузку.

Уличные занятия

Один из трендов фитнес-сферы, который может составить конкуренцию закрытым залам — это развитие уличных видов спорта: велоспорт, бег, скандинавская ходьба, йога в парках, занятия на площадках для кроссфита. Этому способствует развитие городской инфраструктуры (к сожалению, преимущественно в крупных городах) — открытие велодорожек, уличных тренажеров, беговых трасс. Плюсы практически те же, что и при дистанционных занятиях, а вот к минусам добавляется зависимость от погодных условий. Все-таки в российском климате уличные занятия могут составить конкуренцию занятиям в зале только на 4-5 месяцев в году.

Что дальше?

Спрос на коммерческие фитнес-тренировки останется высоким. Дистанционные и уличные занятия могут отнять у фитнес-клубов только небольшую долю высокомотивированных и организованных клиентов, но подавляющему большинству по-прежнему будет требоваться график занятий и присмотр тренера.

Для сохранения бизнеса фитнес-клубам нужно более тщательно подойти к сегментированию аудитории и пониманию потребностей своих клиентов, возможно, сосредоточившись на одной или нескольких более узких целевых группах. Необходимо дифференцировать предлагаемые направления, найдя свою нишу.

Материал подготовлен на основе публикации на сайте РЭУ им. Г.В. Плеханова.