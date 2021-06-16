«Сибиар» вложил более 126 млн рублей в запуск новой линии

Пуск новой четырёхцветной печатной машины литографии с ультрафиолетовой сушкой PRIMEX-P452 фирмы «Фуджи Кикаи Когио» (Япония) позволяет получать готовую печать за один прогон, тогда как на существующем оборудовании для получения готовой печати необходимо осуществлять два или три прогона листов через машины печати и печь сушки листов жести. Внедрение линии позволит уйти от электрических печей сушки листов жести, увеличить операционную производительность в 2 раза (7500 листов/час) и качество печати на порядок, а также сократить количество обслуживающего персонала в 2 раза и потребление электроэнергии почти в 3 раза. Стоимость оборудования составила более 126,5 млн рублей.

Генеральный директор завода «Сибиар», депутат заксобрания Виктор Кушнир пояснил, что новая машина позволила в разы увеличить темпы производства.