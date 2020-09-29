Таможенную декларацию можно заполнить online

С 1 февраля 2020 года изменилась форма и порядок заполнения пассажирской таможенной декларации, напомнили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Для удобства и экономии времени документ можно заполнить заранее. Новые бланки пассажирских таможенных деклараций (ПТД), а также порядок заполнения размещены на официальном сайте ФТС России.

— Необходимо декларировать только товары, ограниченные к перемещению, или ввозимые с превышением весовых и стоимостных норм. Например, для воздушного транспорта – это личные вещи общим весом больше 50 кг и на сумму свыше 10 000 евро. Для наземного и водного транспорта – личные вещи общим весом более 25 кг и на сумму свыше 500 евро. Обязательному декларированию также подлежат культурные ценности, драгоценные металлы и камни, оружие, наличные денежные средства свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте и т.д, уточнили в пресс- службе.

При этом, ПТД теперь можно подать и в электронном виде.

— Заблаговременная подача пассажирской таможенной декларации в электронном виде позволит не тратить время на заполнение бумажного бланка непосредственно на границе и существенно cэкономит время при её пересечении. Уменьшается также риск совершения ошибок в процессе декларирования товаров за счет автоматически появляющихся подсказок на сайте при оформлении декларации, исключаются субъективные и коррупционные факторы, — отмечает начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Новосибирской таможни Наталья Перевощикова.

По ее словам, декларант сможет воспользоваться данным сервисом и в дальнейшем. При следующем заполнении электронной декларации уйдет меньше времени, так как основные сведения сохраняются в личном кабинете.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни