Проект «Умная остановка» представлен на всероссийском уровне

До 31 октября новосибирцы могут проголосовать за проект «Умные остановки», который вышел на третий этап во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Новосибирский проект «Умная остановка» выдвинут в номинации «Городское развитие и инфраструктура», в которой соревнуются практики по созданию условий для комфортного и безопасного проживания.

Для реализации данной практики потребовалось разработать уникальный инженерный проект интеграции оборудования связи и остановочного пункта, согласовать проект с операторами связи, привлечь частные инвестиции.

Результаты конкурса будут объявлены на Российском инвестиционном форуме Сочи-2020, где состоится церемония награждения инициаторов практик и глав субъектов.

Напомним, что в Новосибирске была разработана «умная остановка» как островок комфорта и безопасности: панель службы 112, система видеонаблюдения, Wi-Fi, зарядка сотового, панель движения транспорта и комплексный металлический модуль для комфортного ожидания транспорта и защиты пассажиров от ЧС. На данный момент в городе установлено семь «умных остановок».

Проголосовать за наш проект можно очень просто! Необходимо войти на площадку конкурса, создать учетную запись LEADER-ID и отдать свой голос за «Умную остановку».

Фото: Евгения Серёгина