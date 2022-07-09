Способы применения малины при простуде

Обладающую противовоспалительными, жаропонижающими свойствами малину с успехом применяют для лечения простудных заболеваний. Важно при приготовлении средств и их употреблении соблюдать рекомендуемые пропорции, частоту приема и учитывать противопоказания.

Состав и польза

В роли лекарственного сырья выступает вся надземная часть кустов малины:

В ягодах обнаружены разнообразные минеральные и дубильные соединения, витамины C, A, B, K, пектины, моносахариды. Они обусловливают антибактериальное, жаропонижающее, противовоспалительное, противовирусное воздействие.

В составе побегов выявлены флавоноиды, салициловая кислота, фенолы, каротин, витамины E, A. Это сырье демонстрирует бактерицидные, отхаркивающие, противовоспалительные качества.

Листья содержат дубильные соединения, минеральные соли, витамины C, E, каротиноиды, органические кислоты. Они обладают потогонными, иммуномодулирующими, противовоспалительными характеристиками.

Рецепты лекарственных форм

Существует множество разновидностей целебных средств, для которых базой служит малина. Среди них можно выделить несколько вариантов, демонстрирующих высокую результативность при лечении простуды:

Свежие ягоды. Рекомендуется в сезон вызревания съедать на протяжении суток стакан ароматных плодов.

Малиновый сок. Промытые ягоды (200 г) перекладывают в эмалированную кастрюлю. Всыпают сахар (50 г) и вливают воду (200 мл). После закипания при средней температуре варят при перемешивании и раздавливании ягод 10 минут. Отжатый через марлю сок фасуют по баночкам. Укупоривают герметично. Слегка подогретым соком рекомендуется трижды за сутки полоскать горло на начальных этапах развития тонзиллита, ларингита.

Морс. Следует прокипятить в воде (400 мл) малиновые ягоды (100 г) на протяжении 15 минут. Употребляют по 100 мл каждые 6 часов потогонный напиток при повышенной температуре.

С молоком. Перетирают зрелые ягоды (20 г) с сахаром (1 ст. л.). Разводят смесь в горячем молоке (200 мл). Выпивают средство, обладающее сильным потогонным воздействием, перед сном.

С медом. Промывают тонкие веточки малиновых кустов. Разрезают на небольшие фрагменты, укладывают в кружку, заполнив ее до половины объема. Вливают кипящую воду. Спустя час процеженный настой (200 мл) выпивают с небольшим количеством меда. Такая процедура хорошо помогает при кашле.

С лимоном. Всыпают в керамическую чашку спелые ягоды (1 ст. л.). Добавляют лимонные дольки (2 шт.). Вливают вскипевшую воду (200 мл). Пьют целебный настой при повышенной температуре 3-4 раза за сутки.

Чай из листьев. Просушенные растолченные листья (20 г) помещают в кружку. Запаривают кипятком (200 мл). После 15-минутного настаивания пьют жаропонижающий чай перед сном.

Отвар из побегов. Однолетние стебли (3-4 шт.) малинового кустарника промывают, разрезают и выкладывают в кастрюлю с 1 л прохладной воды. Доводят на плите содержимое до закипания, а затем переливают в термос. Процеживают спустя 4-5 часов. Употребляют для снижения температуры каждые 6 часов.

Отвар корней. Выкапывают, промывают корневища малины. Помещают в сотейник с 500 мл отфильтрованной воды 50 г подготовленного сырья. Помещают на плиту. Варят закипевшее сырье примерно 40 минут. При кашле над паром выполняют утром и вечером ингаляции.

Отвар цветков. Набирают 1 ст. л. бутонов малины. Настаивают их полчаса в 200 мл кипятка. Пьют при ларингите, остром бронхите каждые 8 часов.

Малиновая настойка. В 3-литровую бутыль всыпают спелые ягоды (1 кг). Добавляют мелкофракционный сахар (0,5 кг), вливают водку (1,5 л) с остуженной прокипяченной водой (200 мл). Емкость несколько раз встряхивают. Когда сахарные кристаллики растворятся, убирают емкость на 20-21 дней в холодильник. Принимают при простуде по 50 мл утром и вечером.

Правила употребления

Нужно учитывать, что любые средства, приготавливаемые на основе малины, служат дополнением к назначенной врачом терапии.

Народные составы облегчают состояние на начальном этапе развития простудных заболеваний. Важно соблюдать рекомендуемую дозировку.

Противопоказания и ограничения

Несмотря на разнообразие полезных качеств малины, необходимо при использовании ее в роли лекарственного сырья учитывать потенциальный вред здоровью.

Не рекомендуется ягоды употреблять натощак, если диагностированы желудочно-кишечные заболевания.

Есть и другие ограничения к приему лекарственных составов из малины:

почечные болезни;

анемия;

проявление аллергических реакций;

гемофилия;

беременность;

период грудного вскармливания.

Малина при простудах может значительно облегчать состояние, если грамотно проводить процесс приготовления целебных отваров, настоев, настоек. Важно не превышать рекомендуемую дозировку. Перед применением следует проконсультироваться с врачом.

Как правильно сушить малину, вы можете прочитать в нашей статье: https://infopro54.ru/news/sushka-maliny-zagotavlivaem-prirodnye-vitaminy-vprok/