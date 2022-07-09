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Лазерное омоложение лица – путь к совершенству

  • 09/07/2022, 18:26
Эта безоперационная процедура, помогает избавиться от таких неприятностей, как морщины, пигментация и другие несовершенства.

Если лазерное омоложение лица проводится на ультрасовременных американских лазерах Cynosure PicoSure, то гарантируются не только полная безболезненность процедуры, но и безопасность, уникальная скорость, с которой достигается нужный эффект, отличный результат, держащийся 5–6 лет. Премиальное лазерное оборудование — ключ к долговременному омоложению лица!

Как проводится процедура, и что она дает?

Достигается решение задач:

  • разглаживаются морщины;
  • устраняются рубцы постакне;
  • сужаются поры;
  • тон кожи выравнивается;
  • тонус повышается.

Для проведения процедуры применяется насадка Focus, запускающая процессы динамичного восстановления кожи на клеточном уровне, при этом термического повреждения лица нет. Каждый раз воздействие лазера длится всего 10 минут, боли нет. На пациента надеваются специальные очки для защиты глаз, а специалист водит прибором с насадкой по проблемным зонам лица. Покраснение кожи проходит через несколько часов, через сутки никаких следов нет. Первые результаты заметны через 10 дней, эффект нарастает в течение нескольких месяцев и достигает пика через три месяца–полгода. Пять лет омоложенной кожи лица без дополнительных вмешательств гарантированы!

Почему лазер Cynosure PicoSure эффективен и безопасен?

Это премиум-лазер американского производителя, дающий сверхкороткие импульсы. Они воздействуют на кожу фотомеханическим, а не фототермическим способом, поэтому ее клетки не повреждаются. Фактически лазерное устройство PicoSure дает «указание» запуска процессов регенерации клеток, не травмируя их. Не случайно, что американское агентство по контролю за медицинским оборудованием FDA выдало лазеру сертификат безопасности после испытаний, которые длились 12 (!) лет.

Мощный и короткий импульс пикосекундного лазера запускает регенеративную реакцию дермы, не нанося ущерба. При этом формируются новые эластин и коллаген, дающие эффект омоложения. Требуется в два раза меньше процедур, после которых нет долгого периода реабилитации. Уже через несколько часов клиенты приступают к работе или «выходят в свет». Через два сеанса кожный покров становится более гладким и упругим, через шесть процедур омоложение с эффектом «сияющей кожи» достигает максимума. Важно и то, что даже если у вас чувствительная кожа или низкий болевой порог, вы ровным счетом ничего не почувствуете.

Вместо заключения или почему лучше воспользоваться лазером PicoSure?

Используя премиальное лазерное оборудование, вы получите преимущества:

  1. Полная безопасность.
  2. Отсутствие болевых ощущений.
  3. Нет реабилитации.
  4. Первый эффект омоложения кожи через 10 дней, максимальный — через 6 месяцев.
  5. Результат гарантируется на 5-6 лет.

Только современный лазер Cynosure PicoSure дает такие эффекты. Никакое недорогое лазерное оборудование сомнительных производителей и близко не даст нужного результата и безопасность!

Фото с сайта pixabay.com

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