Способы применения стикеров и наклеек в бизнесе

Их можно размещать практически на любой плоскости, товаре, в качестве декора и т.д. Высокая прочность и длительный срок службы — основные преимущества стикеров.

Сегодня мы расскажем об одном из самых популярных видов наклеек и разберем, в каких отраслях можно использовать стикеры на виниле.

Где можно применять стикеры на виниле и какие их преимущества?

Виниловая пленка очень прочная и долговечная. Она не подвергается влиянию окружающей среды, не морщиться на солнце и не идёт трещинами в мороз. Именно поэтому стикеры на виниле очень часто используют для оклейки общественного или личного транспорта.

Ещё стикеры на виниле отлично подходят для украшения витрин или внутренней отделки помещений. Четкая и яркая цветная печать на виниле позволяет создать уникальные стикеры или даже целые широкоформатные полотна.

Стикеры на виниле небольших форматов часто используют для украшения товаров, упаковок или выдают в качестве бонуса к покупке.

Преимущества виниловых стикеров:

Высокая прочность и долговечность;

Устойчивость к воздействию тепла, влаги, холодных температур;

Хорошая адгезия практически с любыми поверхностями;

Не оставляют следов при демонтаже;

Могут изготавливаться в любом размере или форме;

Имеют хорошую цветопередачу.

Стикеры на виниле также могут изготавливаться из голографической пленки и иметь 3D эффект, что очень актуально для размещения их в развлекательных заведениях. Наклейки на виниле — недорогой и оригинальный способ привлечения внимания и украшения помещений, товаров, автомобилей и других видов транспорта. А ещё они могут выполнять информационную функцию в виде различных указателей на стенах или полу торговых центров, магазинов и прочих учреждений.

Где заказать изготовление стикеров на виниле в Москве

Сфера применения стикеров на виниле достаточно широка, и каждый может выбрать для себя наиболее подходящий вариант использования таких наклеек. Но важно не просто выбрать место для оклеивания или вид стикера. Необходимо найти еще и типографию, которая изготовит стикеры на виниле высокого качества и по оптимальной стоимости.

Например, типография Speedy Print в Москве. Специалисты компании предлагают изготовление любых видов полиграфической продукции, среди которых немалой популярностью пользуются и стикеры на виниле. Применение новейших технологий и использование качественных материалов и красок, делает продукцию от типографии Speedy Print одной из лучших в Москве. Заказать печать стикеров можно на сайте типографии или по телефону +7(495)199-63-35.