Ограничивать бизнес на новогодние праздники в регионе не планируют

— Роспотребнадзор вышел на правительство области с инициативой о продлении ограничений до конца марта. Сейчас оцениваем необходимость таких мероприятий. На мой взгляд, это будет скорее юридическое решение, в не введение дополнительных ограничений. Во всяком случае, никакие документы по введению дополнительных ограничений в правительстве области сейчас не готовятся, — пояснил, отвечая на вопросы журналистов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он добавил, что во всех медорганизациях, в том числе в поликлиниках необходимо носить маски. В школах и детсадах используются решения, зарекомендовавшие себя в пандемию: при 20% заболевших в классе или группе вводится карантин. В период острого эпидсезона эта планка снижается до 10%.

Напомним, во время новогодних каникул 2021-2022 года в регионе были введены ограничения на проведение новогодних мероприятий. Власти запретили детским игровым центрам работать, а рестораторов и театры обязали принимать посетителей только при предъявлении QR-кода.

По данным сайт стопкоронавирус.РФ, 15 декабря в Новосибирской области было выявлено 103 заболевших коронавирусом, госпитализировано 24 человека. По данным Роспотребнадзора региона, с 5 по 11 декабря в области зарегистрировано 31257 случаев заболевания ОРВИ, что на 5301 случай больше, чем на прошлой неделе, а также 72 случая заболевания гриппом (за 48 неделю — 34 случая).

Ранее редакция рассказывала о том, что не всем игровым центрам удалось пережить эти запреты.

Фото: pixabay.com —Mouse23