Новосибирцам предлагают поучаствовать в благотворительной акции

В Новосибирской области проходит ежегодная благотворительная акция #МойбизнесПомогает. В этом году поддержку направят детям с ДЦП и онкозаболеваниями через механизм «ёлки желаний». Акцию проводит центр «Мой бизнес» Новосибирской области, региональный минпромторг при поддержке фонда «Шагаем вместе» и крупные заведения общепита в городе Новосибирске.

— Верим, что эта добрая акция привлечёт внимание наших горожан, отдыхающих в предновогоднюю пору в ресторанах, и позволит подарить детям с заболеваниями праздник, — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров.

В акции принимают участие: Puppen Haus, Beerman Pizza, Beerman на Речке, Beerman&Grill, Beerman&пельмени, Morricone Pizza&Wine, «Курагадиван» и TomYumBar на Красном проспекте.

Механизм довольно простой: Гости ресторанов и кафе смогут взять с новогодней ёлки заведения письмо от ребёнка и сообщить о своём выборе хостес. При этом исполнить желание можно самому, связавшись с родителями автора письма, или отнести подарок в центр «Мой бизнес» (Сибревкома, 9).

В этом году, когда Новосибирск стал новогодней столицей России, маленькие жители особенно надеются на Новогоднее чудо!

#МойБизнесПомогает – благотворительное движение, организуемое Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес» по всей стране, основная цель которого приобщить бизнес к помощи нуждающимся категориям граждан на региональном уровне.

Впервые в Новосибирской области проект #МойБизнесПомогает запустили в декабре 2020 года. Участники приобрели подарки для детей, которые были вынуждены встречать Новый год в больницах. Позже, в мае 2021 года, сюрпризы ждали ребят ко Дню защиты детей в клубе, где организуют досуг детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фото предоставлено пресс-службой центра «Мой бизнес»