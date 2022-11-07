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Спрос на автокредиты в 2022 году стимулирует госпрограмма

  • 07/11/2022, 17:39
При этом до уровня прошлого года автокредитный рынок сейчас не восстановится.

новости бизнесаПо оценке ВТБ, в четвертом квартале российские банки могут выдать более 175 млрд рублей по автокредитам, доведя общий результат по итогам года до уровня примерно в 670 млрд рублей. Драйверами спроса в последние месяцы года будут выступать льготная программа и общая корректировка цен на рынке.

По данным ВТБ, после снижения спроса заемщиков в конце сентября уже во второй половине октября активность в автосегменте начала постепенно восстанавливаться. С 17 октября ВТБ выдал на приобретение транспортных средств примерно 3,5 тысячи кредитов, что в 1,5 раза превысило результат второй половины сентября.

Всего за октябрь ВТБ оформил около 5,5 тысяч автокредитов, что на 7% превысило показатель за сентябрь и стало вторым результатом в этом году — больше автокредитов банк выдал только в августе. В целом по итогам десяти месяцев более 41,6 тысяч автолюбителей получили в ВТБ финансирование на 51 млрд рублей.

— В конце сентября многие клиенты предпочли отложить ранее запланированную покупку автомобиля и последить за ситуацией. Однако уже во второй половине октября активность заёмщиков стала возрастать. Основной вклад в продажи внесла госпрограмма, по которой в отдельные дни мы выдаём каждый второй кредит. С учетом дисконтов по ее условиям мы фиксируем снижение среднего чека, но при этом — рост числа сделок. По нашей оценке, до конца года льготные кредиты продолжат «драйвить» общий спрос, при этом до уровня прошлого года автокредитный рынок сейчас не восстановится, — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

ВТБ  — один из лидеров российского рынка автокредитования.

Фото: pexels.com — Mike B

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Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ Автокредиты


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