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В срочной продаже на вторичном рынке находится рекордное количество квартир

  • 07/11/2022, 18:47
вторичный рынок недвижимости
Новосибирск на 6 месте в России по доле квартир, которые собственники хотят продать быстрее.

Эксперты Циан.Аналитики констатировали, что доля объявлений со срочными продажами в целом по России обновила максимум и достигла 4%. Количество объявлений в целом по всему рынку вторичной недвижимости с марта выросло на 29%, число срочных продаж — на 85% до 12.5 тыс. В Новосибирске в ноябре на срочные продажи приходится 5,9% выставленных квартир. Это самый большой показатель с начала 2022 года: регион находится на 6 месте в России.

В 2022 году в России эксперты Циан.Аналитики зафиксировали две волны срочных продаж: с марта по середину июля и с середины сентября по текущий момент. В среднем по стране продавцы снижают цены в объявлениях на 5-8% за срочную продажу. В Новосибирске в ноябре готовы сделать скидку на 6.5% до 104,4 тыс руб за кв м.

Самые дорогие «новинки» со срочной продажей выходили на рынок в первые дни частичной мобилизации.

— После объявленной мобилизации количество «новинок» рынка со срочными продажами увеличивается, за полтора месяца число новинок оказалось на 80% больше чем в конце августа и первой половине сентября. Причем в первые две недели прирост был относительно небольшим — на уровне 19%, но уже с середины октября продавцы стали активнее выводить в продажу «срочные» объявления, — пояснили в агентстве.

Каждая пятая квартира со срочной продажей продается в новом доме.

При этом эксперты ЦИАН.Аналитики отмечают, что несмотря на меньшую стоимость и срочность, сроки поиска покупателя почти не сокращаются. Средний срок экспозиции для объявлений со срочной продажей незначительно ниже, чем в среднем по рынку: 120 дней на начало ноября 2022 года против 129 дней в среднем по рынку. Наибольшая разница в сроках продажи наблюдалась весной 2022 года — в начале апреля, мая и июня объявления с отметкой «срочно» продавались на 11-13 дней быстрее, чем квартиры в среднем по рынку, но уже с августа разница в сроках — минимальна.

— В 2022 году мы наблюдаем уже вторую волну «срочных» продаж на фоне миграционных процессов и снижения спроса, — комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. — Несмотря на рекордную долю таких объявлений, продавцы не готовы идти на большие скидки, но при этом у покупателей появляется больше возможностей для торга уже в процессе предметных переговоров, а не на этапе поиска объявлений. Удерживать средние цены позволят относительно доступна ипотека, которой не было весной 2022 года, что привело на тот момент к более стремительному и продолжительному росту срочных продаж, в отличие от осени 2022 года.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта с прогнозом продаж на вторичном рынке в регионе. 

Фото pixabay — sangeeth_n

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : недвижимость вторичный рынок недвижимости


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