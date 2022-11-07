Собчак вернулась на родину

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак, которая в конце октября уехала в Литву, почти сразу после того, как в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова возбудили уголовное дело, заметили на границе в Псковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Как уточняют собеседники агентства, Собчак и ее муж Константин Богомолов пересекли пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией. Информацию подтвердил ее знакомый в беседе с РБК. Сама Ксения Анатольевна свое возвращение домой пока не комментирует.

Ранее сообщалось, что Кирилла Суханова и главреда Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) обвинили в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

В доме же Собчак были инициированы обыски, более того, оперативники пришли с постановлением следователя о её задержании. Телеведущую планировали допросить, однако она спешно покинула страну. По данным СМИ, в ночь с 25 на 26 октября Собчак отправилась в Литву через Беларусь. Преследуя цель запутать оперативников, Собчак также приобрела через интернет билеты в Дубай и в Турцию.