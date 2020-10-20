Спрос на бытовую технику у новосибирцев вырос более чем на 50%

В первой половине осени этого года спрос на бытовую технику для дома в России значительно вырос — на 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в Новосибирске рост спроса составил 58%. Это связано с тем, что осенью 2020 года многие россияне снова остаются на дистанционной работе и учебе, а также стараются проводить свободное время дома, чтобы сократить риски заболевания, сообщили в пресс-службе Авито.

Наиболее значительно этой осенью вырос спрос на пылесосы — ими интересовались на 67% больше по сравнению с прошлым годом. Пылесос на Авито в среднем можно было купить за 3 000 рублей, они подорожали на 16% по сравнению с 2019 годом. На 51% вырос спрос на стиральные машины, которые можно было приобрести в среднем за 2 000 рублей, что дешевле, чем в прошлом году на 20%. В первой половине осени 2020 года на 39% востребованнее стали утюги. Они стоили в среднем 1 000 рублей, с прошлого года цена на утюги на Авито не изменилась.

В Новосибирске интересоваться стиральными машинами стали на 40% больше, чем осенью прошлого года, утюги искали на платформе также на 40% чаще. Стиральную машину в городе можно было купить в среднем за 5 000 рублей, а утюг — за 990 рублей.

Также значительно более популярными на платформе стали швейные машины. В данной категории в первой половине осени было наибольшее количество запросов среди всей техники для дома, а спрос вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Швейную машину на Авито можно было купить в среднем за 3 000 рублей, что соответствует цене прошлой осени.

Россияне активно занялись обустройством кухни. В числе интересующих покупок как крупная, так и мелкая бытовая техника. На 41% вырос спрос на кухонные плиты, а вместе с ними на 52% больше россияне стали интересоваться приобретением вытяжек. Плиту на Авито можно было купить в среднем за 4 500 рублей, а вытяжка обходилась пользователям в 4 200 рублей. Стоимость плиты не изменилась с прошлой осени, а вытяжки подорожали на 40%.

Спрос подскочил также на посудомоечные машины — их стали искать на 64% чаще. Стоимость посудомоечных машин упала на 6% по сравнению с осенью прошлого года и составила в среднем 5 193 рубля. Жители Новосибирска в первой половине осени стали интересоваться посудомоечными машинами на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а приобрести их можно было в среднем за 6 000 рублей. Рост спроса на дорогостоящие посудомойки, которые не являются обязательным прибором на кухне, говорит о зарождении нового тренда — россияне учатся более осознанно распределять свои ресурсы, вкладываясь в приборы, которые помогут сократить траты на воду и электричество, сэкономят время владельца, а также будут служить значительно дольше.

В первой половине осени 2020 года спрос на холодильники и морозильные камеры вырос на 53% по сравнению с предыдущим годом. Холодильник или морозильную камеру на Авито можно было приобрести в среднем за 6 500 рублей, что соответствует цене осени 2019 года. В Новосибирске спрос на холодильники и морозильные камеры вырос на 83%, а купить их можно в среднем за 6 500 рублей.

Интерес к микроволновым печам в начале осени вырос на 46%. Микроволновку можно было купить в среднем за 2 000 рублей, цена с прошлого года не изменилась. Интересоваться приобретением другой мелкой бытовой техникой россияне в этом году стали на 51% чаще. Средняя цена в категории составила 1 500 рублей, что соответствует средней цене осени прошлого года.

С наступлением осени и сезона простуд россияне стараются посещать парикмахерские и салоны красоты как можно меньше, поэтому для простых процедур покупают домой мелкую технику для индивидуального ухода. Спрос на машинки для стрижки подскочил в 2 раза, а на фены и другие приборы для укладки — на 74% по сравнению с осенью прошлого года. Машинка для стрижки стоила в среднем 1 000 рублей, а фены и другие приборы для укладки продавали в среднем за 800 рублей, в обеих категориях цена осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. Бритвы и триммеры стали интересовать россиян на 84% больше, а эпиляторы на Авито стали искать в 2,3 раза чаще. Бритвы и триммеры не изменились в цене с прошлого года, цена на них составила 1 000 рублей, а эпиляторы можно было приобрести за 1 500 рублей, что на четверть дороже, чем в прошлом году.

В Новосибирске самыми востребованными категориями являются фены и машинки для стрижки, при этом спрос на них вырос на 83% и 188% соответственно. Фен и другие приборы для укладки на Авито в городе можно купить в среднем за 800 рублей, а машинка для стрижки обойдется в среднем в 1 000 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- RyanMcGuire