Как гражданам России получить гражданство Австралии

Австралия — бывшая колония Великобритании с монархическим строем не отличается бюрократизмом и слишком строгими требованиями при принятии иностранцев в качестве граждан, но правила оформления должны выполняться в несколько этапов. Паспорт государства даёт право без оформления визы въезжать в США, Англию и Японию (практически 99% государств в мире) сроком на 3 месяца в качестве туриста или по делам.
Российские иммигранты давно пытаются получить гражданство Австралии, но многие из них столкнулись с отказами. На тематических форумах не раз поднималась эта тема и многие рекомендовали обратиться за консультацией в миграционную компанию International Business, о которой клиенты оставляли отзывы на сайте билдфорум.
Каждому россиянину придется соответствовать определенным критериям, чтобы получить паспорт австралийца.
Все дети, рожденные на территории материка, становятся автоматически австралийскими гражданами. Но один из родителей должен являться коренным жителям или иметь ПМЖ. Если ребёнок проживает со дня рождения в государстве 10 лет, то имеет полное право получить паспорт Австралии. Исключение — не получают гражданства дети дипломатов.
Особое преимущество ожидает россиян, решивших стать австралийскими гражданами: сохраняется гражданство РФ, а также и любое третье гражданство. Государство Британского Содружества не препятствует наличию нескольких гражданств.
Их 4, рассмотрим по порядку.
Важно! Документы в обязательном порядке переводятся на английский язык. Переводчик обязан иметь лицензию и аккредитацию.
Существует 3 способа.
Оригиналы документов предъявляются на собеседовании.
В письменном виде соискатель получает сведения о дате прохождения собеседования. Это экзамен, состоящий из 60 вопросов (сдавать можно бесчисленное количество раз) и интервью, где нужно показать глубокое знание жизни Австралии на всех уровнях, осведомленность в вопросах Конституции, правах и обязанностях, продемонстрировать уровень знания английского языка.
Госпошлина составляет 120 австралийских долларов. Ожидание ответа от австралийских властей занимает период до 3 — х месяцев. Сертификат вручается на торжественной церемонии, где потребуется произнести Клятву Гражданина.
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