Как гражданам России получить гражданство Австралии

Австралия — бывшая колония Великобритании с монархическим строем не отличается бюрократизмом и слишком строгими требованиями при принятии иностранцев в качестве граждан, но правила оформления должны выполняться в несколько этапов. Паспорт государства даёт право без оформления визы въезжать в США, Англию и Японию (практически 99% государств в мире) сроком на 3 месяца в качестве туриста или по делам.

Российские иммигранты давно пытаются получить гражданство Австралии, но многие из них столкнулись с отказами. На тематических форумах не раз поднималась эта тема и многие рекомендовали обратиться за консультацией в миграционную компанию International Business, о которой клиенты оставляли отзывы на сайте билдфорум.

Кто может получить гражданство Австралии

Каждому россиянину придется соответствовать определенным критериям, чтобы получить паспорт австралийца.

Иметь статус ПМЖ южного материка (Permanent Resident). Подходить по оседлости для дальнейшего оформления заявления с просьбой стать официально признанным гражданином: жить по одному из видов визы 4 года, последний из которых иметь ПМЖ. За данные 4 года выезжать можно на 1 год максимум, а за 12 месяцев до срока подачи документов на гражданство нельзя жить за пределами Австралии более 3 — х месяцев. Обязательно следует выучить сносно английский язык и знать культуру, историю и традиции материка, проявлять интерес к стране и доказать желание остаться. Иметь хорошие характеристики (рекомендации), подтвердить отсутствие конфликтов с властями, предоставить справку о несудимости.

Особенности гражданства Австралии

Все дети, рожденные на территории материка, становятся автоматически австралийскими гражданами. Но один из родителей должен являться коренным жителям или иметь ПМЖ. Если ребёнок проживает со дня рождения в государстве 10 лет, то имеет полное право получить паспорт Австралии. Исключение — не получают гражданства дети дипломатов.

Особое преимущество ожидает россиян, решивших стать австралийскими гражданами: сохраняется гражданство РФ, а также и любое третье гражданство. Государство Британского Содружества не препятствует наличию нескольких гражданств.

Этапы получения разрешения на статус гражданина

Их 4, рассмотрим по порядку.

Этап 1. Подготовка документов

Заявление, оформленное по форме 1300t (лицам от 18 до 60 лет) или 1290t (для лиц с инвалидностью, недееспособных, моложе 18 или старше 60 лет).

Удостоверения личности.

Загранпаспорт с пометками въезда и выезда из страны.

Identity Declaration (специальная анкета, форма 1195).

Справка о несудимости (лицам от 16 лет).

Справки о смене фамилии (если есть).

Полный набор документов на ребёнка (свидетельство о рождении, паспорт, фото и анкета Identity Declaration).

Важно! Документы в обязательном порядке переводятся на английский язык. Переводчик обязан иметь лицензию и аккредитацию.

Этап 2. Подача заявления

Существует 3 способа.

По международной почте или курьером в Мельбурн (в отдел департамента иммиграции по вопросам гражданства). Приложить ксерокопии документов. Способ для тех, кто не находится в Австралии. Копии документов обязательно заверить у нотариуса. По почте страны в ближайшее ведомство. Актуален для лиц, проживающих на территории государства. Пересылка на сайт правительства Австралии (также нужны заверенные ксерокопии бумаг).

Оригиналы документов предъявляются на собеседовании.

Этап 3. Интервью и прохождение экзамена

В письменном виде соискатель получает сведения о дате прохождения собеседования. Это экзамен, состоящий из 60 вопросов (сдавать можно бесчисленное количество раз) и интервью, где нужно показать глубокое знание жизни Австралии на всех уровнях, осведомленность в вопросах Конституции, правах и обязанностях, продемонстрировать уровень знания английского языка.

Этап 4. Получение сертификата о гражданстве

Госпошлина составляет 120 австралийских долларов. Ожидание ответа от австралийских властей занимает период до 3 — х месяцев. Сертификат вручается на торжественной церемонии, где потребуется произнести Клятву Гражданина.

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