Спрос на медиков в Новосибирской области остается высоким

В январе этого года в Новосибирской области было размещено более 700 вакансий для медицинского персонала, это 7% от всех вакансий в регионе за указанный период. НСО остается в первой десятке по количеству предложений в профсфере «Медицина, фармацевтика» в России, наряду с Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Самарской областью и др. К таким выводам пришли аналитики hh.ru Сибирь, проанализировав рынок труда в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» в Новосибирской области.

Отмечается, что в сравнении с декабрем, число вакансий в области остается практически на том же уровне (700+ предложений о работе для медиков). Больше всего требуется лечащих врачей и младшего медицинского персонала, по каждому направлению открыто более 400 вакансий.

— Конкуренция за специалистов-медиков остается по-прежнему высокой: на одну вакансию приходится меньше одного резюме (0,9). При этом, за сибирских специалистов конкурируют не только местные поликлиники и больницы, но и медицинские учреждения из других регионов, в частности с Дальнего Востока, Сахалина, Ханты-Мансийского автономного округа, Карелии и Вологодской области, — говорят эксперты.

Что касается зарплат, то средняя предлагаемая зарплата для медицинского персонала в Новосибирской области в январе составила 45 659 рублей, это на 13% меньше, чем в декабре (52 300 рублей). Заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных предлагают зарплату 110 000 рублей, врачу-эндокринологу, неврологу, кардиологу – от 50 000 рублей, врачу-педиатру – 47 000- 50 000 рублей, медицинской сестре 40-50 000 рублей, помощнику эпидемиолога – 35 000 рублей. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата московским медикам за тот же период составила 74 000 рублей. А в Сибири самые высокие зарплаты медицинским работникам в начале года предлагали в Иркутской области (56 746 рублей, в среднем).

Исследование показало, что в январе количество активных резюме специалистов-медиков из региона увеличилось на 68% по сравнению с декабрем. Больше всего резюме открыто младшим медицинским персоналом (300+), а также лечащими врачами (150+), начинающими специалистами (120+), врачами-экспертами и специалистами по клиническим исследованиям.