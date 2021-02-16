Российский маркетплейс Ozon учредил микрофинансовую компанию. ООО «Микрокредитная компания «Озон Кредит»» была зарегистрирована в понедельник, 15 февраля, в Москве, следует из данных Seldon Basis.
Согласно данным Seldon Basis, уставной капитал микрофинансовой компании — 1 млн руб. Учредителями выступают ООО «Озон Холдинг» (99%) и ООО «Интернет Решения». Должность гендиректора, по данным ЕГРЮЛ, занял Дмитрий Малютин.
Компания сможет оказывать услуги потребительского и промышленного кредитования.
Фото с сайта компании
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