Бюджет Новосибирской области ждет «карантинная» коррекция

Второй пакет корректировок в бюджет Новосибирской области за 2020 год нацелен на решение четырех задач. Об этом сообщил на заседании регионального правительства министр финансов Виталий Голубенко.

Во-первых, в нем необходимо прописать компенсацию части недополученных регионом доходов за счет средств федерального бюджета. Министр напомнил, что 22 мая регион получил дотацию из федерального бюджета в размере 1,96 млрд рублей (на основании данных по недобору доходов за январь-апрель 2020 года). Из них 1,5 млрд были направлены на компенсацию потерь областного бюджета, 375,5 млн — местных бюджетов.

— 17 июня правительственная комиссия по региональному развитию рассмотрела и приняла предложения Минфина РФ по принципам распределения второго транша. Он будет распределяться по итогам недобора доходов за 6 месяцев. Мы ожидаем, что соответствующее решение правительства РФ будет готово уже к 20 июля, и мы получим поддержку, — сообщил Голубенко.

— Правительство Новосибирской области также было вынуждено пересмотреть ранее запланированные ассигнования на увеличение резервного фонда: 838 млн рублей были направлены на реализацию первоочередных мер по борьбе с коронавирусом, — подчеркнул министр.

Во-вторых. На сегодняшний день на повышение готовности медучреждений к работе в экстремальных условиях и на регулирование общественной и деловой активности населения из федерального бюджета Новосибирская область получила 3,5 млрд рублей. Из них 1,766 млрд пошли на оснащение коечного фонда для оказания медпомощи больным COVID-19, 1,1 млрд — на выплаты медикам и работникам стационарных организаций медобслуживания населения. 207 млн направлены на вовлечение частных медорганизаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте старше 65 лет, 214 млн — на господдержку МСП и 147 млн — на компенсацию снижения доходов операторов, работающих в сфере утилизации ТКО. Чтобы выделить регионам дополнительные средства, правительство РФ пересмотрело поддержку по другим направлениям. В частности, у Новосибирской области срезано федеральное финансирование по модернизации региональных и муниципальных школ искусств (около 79 млн рублей) и мероприятий в сфере труда и занятости (111,5 млн рублей).

По состоянию на 19 июня правительство области приняло 27 решений о выделении средств из резервного фонда на антивирусные мероприятия на 864 млн рублей, еще 10 на 309 млн находятся в завершающей стадии.

— Анализ, проведенный минстроем и минЖКХ области, позволил высвободить почти 234 млн рублей в расходах на строительство объектов образования и культуры, 19 млн — в расходах на инженерное обустройство площадок комплексной застройки, 45,8 млн — в расходах на капремонт домов, — перечисляет Голубенко. — Выявленные резервы направлены на оснащение оборудованием перинатального центра (40,9 млн рублей), строительство вводных детсадов и школ (91,2 млн), на оснащение пищеблоков школ (42 млн).

Третья задача —исходя из текущей динамики выполнения строительно-монтажных работ, актуальности проектно-сметной документации и результатов торгов.

— Негативные факторы, проявившиеся в мировой экономике со второй половине 2019 года и усилившиеся в 2020 году, оборачиваются для бюджетов снижением прогнозов по собственным доходам. Высокий удельный вес социальных расходных обязательств в структуре облбюджета обязывает нас быть готовыми к сверхзаимствованиям, к проведению новых электронных аукционов, а также к росту расходов на обслуживание госдолга, — предупредил Виталий Голубенко.

Четвертая задача —по дополнительным заимствованиями, которые потребуются региону в 2020 году из-за снижения собственных доходов.

По словам министра, резерв на обслуживание госдолга в 2020 году должен составить 157,6 млн рублей. На его формирование предложено направить средства, сэкономленные из-за отмены ГИА в девятых классах (53,7 млн рублей) и уменьшения ассигнований резервного фонда (82,1 млн).

В поправках в облбюджет также отражены дополнительные трансферты из федерального бюджета, выделенные области, на сумму 244 млн рублей, из них 134 млн — на развитие информационно-телекоммуникационной структуры общеобразовательных организаций, 80 млн — на переоснащение медорганизаций, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях.

— После внесения всех корректировок доходы областного бюджета составят 185 млрд рублей, расходы — 190,2 млрд рублей, дефицит — 5,1 млрд, — констатировал Голубенко.

Ни одного вопроса к главе минфина на заседании правительства не прозвучало. Как отметил губернатор Андрей Травников, они были решены в процессе подготовки документа. В итоге корректировки вынесены на рассмотрение последней в шестом созыве регионального парламента сессии. Минфин попросил депутатов принять их сразу в двух чтениях. Напомним, в следующий раз региональный парламент Новосибирской области соберется в новом составе в сентябре 2020 года. Выборы в заксобрание запланированы на 13 сентября.

10 июня на пресс-конференции Андрей Травников сообщил, что из-за длительного простоя бизнеса потери бюджета области уже составляют около 20 млрд рублей.

Фото автора