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Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

Предложение на них, напротив, упало на 11,9%.
  • 07/05/2019, 18:11
Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился на 81,2%. К таким выводам пришли специалисты Авито.  В свою очередь, предложение за год выросло только в восьми городах: от 0,3% в Барнауле до 21% в Красноярске. В 15 городах количество доступных мотоциклов за год снизилось: от незначительных -0,2% в Воронеже до -19,2% в Москве. В Новосибирске предложение упало на 11,9%.

По сравнению с прошлым годом, цены на мотоциклы выросли в 20 городах: от 0,7% в Тольятти до 33,2% в Иркутске. Доступнее байки стали только в Красноярске (-4,7%), Барнауле (-8,6%) и Новосибирске (-20,4%). Дешевле всего можно купить мотоцикл в Ульяновске – в среднем за 129 293 рубля, а дороже всего – в Москве – за 272 872 рубля.  В Новосибирске средняя цена составила 184 622 рубля.

Любимым типом мотоциклов в Новосибирске являются классические дорожные – на них пришлась почти половина всего спроса. Второе место заняли кросс и эндуро (31,1%), на третьем расположились спортивные модели (16,8%). Наименее популярны чопперы и кастом-байки.

 Наиболее популярной маркой мотоцикла в Новосибирске является Honda, которая стоит в среднем 217 253 рубля (-13% за год). Данная марка заняла первое место по спросу в 14 городах. В пяти лидером стала Yamaha, в двух – Kawasaki, в Волгограде – Suzuki, а в Барнауле – Racer.

Фото: pixabay.com, автор- Photographer2575

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