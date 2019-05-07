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Проект AGRI-M поможет защититься от комаров

Уже летом команда планирует начать отработку промышленной технологии и выстраивать производство рыночного продукта.
  • 07/05/2019, 18:15
Проект AGRI-M поможет защититься от комаров

Один из проектов-победителей весенней сессии бизнес-ускорителя А:СТАРТ нацелен на очень широкий рынок, его смогут оценить все, кто хоть раз за летний сезон выбирается за город – на дачу, в лес, на рыбалку. Виктор Лоик со своей командой разработали уникальный крем для защиты от комаров и других насекомых, сообщили в пресс-службе Академпарка.

— Да, сегодня рынок предлагает множество средств от насекомых. Но наш крем обладает целым рядом преимуществ. Первое – он не токсичен и не содержит вредных для человека веществ, не имеет неприятного запаха. Второе – он действует до 12 часов, мало какие аналоги могут этим похвастать. Также крем обладает и лечебными свойствами, средство имеет функцию нанесения на раздраженную кожу (ожоги, травмы). Он может применяться при лечении грибка кожи и ногтей, псориаза, кожной аллергии, — отмечает автор проекта AGRI-M Виктор Лоик.

По его словам, крем эффективно защищает от насекомых, при этом у него есть ещё одна интересная особенность.

— Комплексная биотехнология AGRI-M основана на применении органического сырья, поэтому средство не отпугивает животных, как многие репелленты, и даже способен привлечь рыбу, распространяя феромоны насекомых. Его можно даже добавлять в прикормку для рыб. Поэтому в качестве одной из первых целевых групп потребителей мы рассматриваем любителей рыбалки и охоты. На следующих этапах продвижения имеем в виду и дачников, туристов и всех любителей отдыха на природе, — говорит Виктор Лоик.

Отмечается, что на сегодняшний день разработана технология, получен образец для тестирования свойств. Уже летом команда Виктора планирует начать отработку промышленной технологии и выстраивание кооперационных цепочек для налаживания производства рыночного продукта. Первые продажи запланированы уже в этом году, а на 2020 год команда ставит перед собой амбициозную задачу – начать осваивать зарубежные рынки.

Фото: пресс-служба Академпарка

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