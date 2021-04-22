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Спрос на отдых в ОАЭ у россиян восстанавливается

  • 22/04/2021, 12:30
Спрос на отдых в ОАЭ у россиян восстанавливается
Директор российского представительства международной сети отелей класса люкс Jumeirah Group Александр Мозгов по просьбе корреспондента Infopro54 проанализировал ситуацию и тренды рынка премиум-туризма.

Спрос на отдых в ОАЭ у россиян восстанавливается— Александр, можете оценить спрос на дорогие отели со стороны сибиряков, новосибирцев? Какова динамика спроса? Характерно ли это только для отелей вашей сети или в целом для всех отелей класса люкс?

— Регионы Сибири и, в частности, Новосибирск, для нас всегда были очень перспективными. А что касается гостей из Новосибирска, то наша сеть отелей пользуется у них большой популярностью, причем не только в Дубае, но и в Европе — в Лондоне и даже на Майорке. Лояльность региона чувствуется, и мы заинтересованы в том, чтобы сохранять ее и поддерживать.

Вы говорили, что встречались с партнерами в Новосибирске. О чем шел разговор?

— Прежде всего это был обмен новостями на международном туристическом рынке. Мы из первых рук предоставили партнерам эту информацию, рассказали о новых нюансах, которые необходимо учитывать при работе с клиентами. Судя по тому, с какими вопросами партнеры к нам обращались, их интересуют изменения, произошедшие в отелях с точки зрения соблюдения правил безопасности, новых стандартов гигиены. А мы в ходе встречи сняли информацию о спросе, о пожеланиях клиентов. Такие мероприятия всегда выгодны всем участникам.

— Отели вашей сети в каких странах пользуются наибольшим спросом у сибиряков?

— Самой большой популярностью пользуются отели Jumeirah Group в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Что неудивительно, так как это родной рынок для нашей компании, мы на нем работаем уже больше 20 лет и занимаем лидирующие позиции в своем сегменте. Если клиентам нужен отель класса люкс в ОАЭ, то, согласно статистике, чаще всего они выбирают отель нашей сети.

— Вы говорили, что одной из самых популярных тем сегодня являются меры безопасности. В чем они заключаются?

— Здоровье и безопасность гостей всегда были нашим приоритетом. Сейчас наши отели еще и следуют всем правилам, принятым в тех государствах, где они присутствуют. Среди общих и обязательных — ношение масок во всех публичных местах, использование санитайзеров и дезинфицирующих жидкостей, социальная дистанция. К примеру, в лифт у нас заходят только гости одного номера или одна семья. Мы стараемся, чтобы люди из разных групп не собирались в одном пространстве, минимизируем риски. Также рекомендуем гостям заранее бронировать столики в ресторанах, чтобы не было очередей на входе. Все лежаки и кабаны на пляже сейчас размещаются на безопасном расстоянии друг от друга. Увеличено время на уборку помещений, так как обработка в соответствии с новыми требованиями безопасности и гигиены требует больше ресурсов.

Спрос на отдых в ОАЭ у россиян восстанавливается

— А как вообще изменились условия отдыха в ОАЭ, в Дубае из-за пандемии?

— Есть ограничения по проведению групповых мероприятий, корпоративного отдыха. С частными туристами все проще: чтобы безопасно наслаждаться отдыхом и достопримечательностями, гостями необходимо всего лишь надеть маску. Все экскурсии тоже проводятся с соблюдением ограничительных мер по количеству людей и с масками.

— Какие услуги отелей люкс-класса пользуются наибольшим спросом у гостей из Сибири? 

— Интересной особенностью сибиряков является спрос на спа-услуги. Как правило, гости бронируют их заранее через партнеров. Традиционно большим спросом у всех гостей из России пользуются бары и рестораны, а также пляжный отдых. Качественный пляж — это один из главных критериев выбора места отдыха для отечественного туриста. А нам принадлежит чистейший частный пляж в Дубае протяженностью 2 км, аналогов которому, на мой взгляд, нет.

— И все-таки, если вернуться к вопросу о спросе, то какое влияние на него оказал пандемийный год?

— В марте 2020 года, когда все еще не понимали, что происходит и как долго продлится пандемия, когда все страны начали закрываться на карантин, мы работали на внутреннего туриста — принимали гостей из Дубая и ОАЭ. С августа 2020 ситуация начала улучшаться. Одним из первых открыл границы и возобновил перелеты Казахстан. В сентябре границы с ОАЭ открыла Россия, и мы увидели большой приток отечественных туристов, так как другие привычные россиянам курорты в это время еще были закрыты. Единственное, что ограничивало спрос в это время — количество прямых рейсов. Добраться до Дубая можно было только через Москву, другие аэропорты России получили разрешения на прямые рейсы спустя некоторое время.

В первом квартале 2021 года спрос на отдых в Дубае высок и продолжает расти. Jumeirah — международная компания, и, к сожалению, пока мы не видим привычного количества туристов из Великобритании, Европы и США, где закрыты границы на выезд, недостаточно прямых перелетов, а также введены серьезные карантинные ограничения при возвращении туристов.

Спрос на отдых в ОАЭ у россиян восстанавливается

— Вы говорите о высоком интересе туристов к отдыху в ОАЭ… Хватает ли при этом средств размещения должного класса?

— На данный момент — да. Дефицита мы не наблюдаем. Дубай давно развивается как туристическое направление, в стране огромное количество отелей на любой бюджет, и все они готовы принимать гостей.

— Как изменился средний чек за время пандемии?

— Ценовая политика на отдых в ОАЭ изменилась, но на туристах это сильно не отразилось. Мы анализируем чеки гостей и видим, что они заказывают те же услуги, что и до пандемии: прачечной, няни, экскурсовода и т.д., также ходят в рестораны и бары.

Что касается изменения курса валюты, то он сейчас играет меньшую роль, чем год назад.

— Ожидаете ли вы рост спроса на отели люкс-класса в 2021 году? Почему?

— Мы однозначно ожидаем положительную динамику во всех отелях в ОАЭ — этим летом такой отдых у россиян будет популярным. И речь идет не только об экскурсиях, развлечениях, которые предлагает ОАЭ. Не забывайте, что климат во всем мире постепенно меняется — и «лето в Эмиратах» уже звучит не так страшно, как 10 лет назад.

Что касается других стран, то здесь прогнозировать сложно. Все зависит от решения местных властей — мы не можем знать, когда Англия, Испания, Германия и другие страны откроют границы. Надеемся, что с июня туристический сезон там все-таки начнется.

Пока в наших планах — открытие после реконструкции флагманского отеля в Лондоне 1 июня. В конце года планируем запустить еще один отель сети Jumeirah на Бали в Индонезии. Отдых в этой стране также пользуется большой популярностью у сибиряков. Растет спрос и на отдых на Мальдивах.

— Какие тренды, по вашим оценкам, будут характерны для рынка премиум-туризма в 2021 году?

— Прежде всего это повышенные требования к безопасности и гигиене. Для клиента очень важно, чтобы отель и принимающий персонал могли гарантировать его безопасность. Сегодня это ключевой фактор при выборе места отдыха.

Глубина бронирования сегодня составляет 72 часа. Туристы перед выездом из России сдают ПЦР-тесты, многие боятся, что получат положительный результат, и только после получения теста делают бронь.

Прямой перелет. Во всех аэропортах сейчас принимаются строгие меры профилактики по COVID-19, многие добавляют какие-то свои правила, поэтому туристы предпочитают лететь на отдых прямым рейсом. К тому же это уменьшает шанс заразиться.

Если говорить о трендах для рынка туризма в целом, то лично меня, как представителя отрасли, радует тот факт, что россияне в 2020 году по-новому взглянули на свою страну и что внутренний туризм в России сейчас развивается семимильными шагами. Но если говорить о зарубежном направлении, то здесь будет активно развиваться workation — удаленная работа с видом на пляж, которая стала главным трендом 2020 года. Наши отели в ОАЭ тоже предлагают такую опцию для своих гостей, популярность ее растет как среди зарубежных, так и среди российских туристов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Сибирь ОАЭ Новосибирская область

Теги : туризм ОАЭ Jumeirah Group


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