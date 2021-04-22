В Новосибирском отделении «ОПОРЫ РОССИИ» появился мужской клуб

— В «ОПОРЕ РОССИИ» люди группируются по интересам, делая акценты на свой бизнес и деятельность. Здесь происходит много интересных коллабораций. Когда я вступил в «ОПОРУ РОССИИ», изучил деятельность реготделения, то решил, что здесь не хватает мужского клуба, и решил выступить инициатором его создания, — рассказал на первом собрании клуба основатель холдинга IZY.group, сети мужских парикмахерских «Папа Дома» Янис Кайшев.

Внутри клуба планируется проведение тематических собраний, тон которым будут задавать сами участники, ориентируясь на волнующие их проблемы. Безусловно, будет неформальное общение, спортивные и выездные мероприятия. На осень Янис Кайшев уже анонсировал выездную сессию с восхождением на Эльбрус.

— В рамках клуба мы можем собираться, обсуждать не только волнующие нас проблемы, которые можно решать при помощи ресурсов «ОПОРЫ РОССИИ», но и возможные точки роста. В объединении наше слово значит гораздо больше, чем по одиночке. Это сила, которую будут слушать, — уверен Кайшев. — Кому-то клуб позволит завести новые связи, найти новых партнеров. Кто-то сможет взглянуть на рынок и свой бизнес по-новому и провести его перезагрузку. Мы планируем приглашать сторонних тренеров и спикеров для прокачки скиллов. Точно могу сказать, что многим предпринимателям не мешает прокачать навыки ведения переговоров.

Наталия Кошелева отметила, что в реготделении «ОПОРА РОССИИ» уже давно существует женский комитет, который ведет активную деятельность, проводит различные мероприятия.

— Замечательно, что сейчас нашелся человек, готовый взять на себя создание и развитие мужского клуба. Уверена, что у вас впереди много интересных проектов. Наша практика показывает, что совместными усилиями можно добиться решения, казалось бы, самых нерешаемых проблем, — отметила Наталия Кошелева.

Сегодня в новосибирское реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» входят более 400 новосибирских предпринимателей — представителей, крупного, среднего, малого и микробизнеса.