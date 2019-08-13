Спрос на спутниковое ТВ растет на фоне стагнации рынка платного ТВ

Федеральная база абонентов «спутника» МТС за год выросла также в полтора раза, к концу первого полугодия число его постоянных подписчиков превысило 750 тысяч. Во втором квартале 2019 года оператор стал лидером рынка по приросту абонентской базы и продолжает демонстрировать положительную динамику на фоне общей стагнации рынка платного ТВ. По данным аналитиков, на долю МТС пришлось больше 80% всех новых подключений к услугам платных операторов в России во втором квартале, говорится в пресс-релизе компании.

Спрос на спутниковое ТВ растет как в удаленных и сельских поселениях, где ему нет альтернативы, так и вокруг городских агломераций, где его подключают как второй или третий экраны для дачи, загородного дома и даже в городских квартирах, в том числе там, где есть альтернатива в виде кабельного ТВ. Наиболее активно раскупали «тарелки» дачники Кубовая, Зеленый мыс, Солнечный, жители СНТ «Электрон-2», частного сектора в Октябрьском и Ленинском районах Новосибирска, в ТОП-3 областных центров по количеству «спутника» вошли Мошково, Сузун и Коченево.

В топ сибирских регионов с максимальным приростом абонентской базы вошли «соседи» Новосибирской области — Кемеровская область, Иркутск, Красноярский и Алтайский край. В целом по России активно прирастают абонентами СТВ Самарская, Пензенская и Ульяновская области, а также Московский регион, Ставропольский край и республика Татарстан.

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