Спрос на средства от ОРВИ в Новосибирской области за год вырос на 50%

СБЕР ЕАПТЕКА, на основе собственной статистики за осенний период 2022-2023 годов, выявила топ-20 средств для профилактики и лечения ОРВИ. Компания зафиксировала 50-процентный рост спроса на средства от ОРВИ в штуках за период сентябрь-ноябрь 2023 года к аналогичному периоду прошлого года.
В сравнительных показателях по месяцам 2023 года к 2022 году абсолютным лидером по темпам прироста объемов продаж в октябре 2023 года стали назальные спреи – рост до 1200%.
На наиболее популярные противовирусные и иммуностимулирующие препараты за три осенних месяца 2023 года к тем же месяцам 2022 года спрос вырос на 74 – 94%.
Вместе с тем, с начала сезона простуд в текущем году динамика спроса на лекарства от ОРВИ замедляется. Начиная с сентября, новосибирцы на 3-8% в месяц реже приобретают лекарства из противопростудного топ-20.
Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:
«Когда люди приобретают аптечные товары через мобильное приложение, они получают и ряд преимуществ перед традиционным походом в аптеку. Например, человек заранее знает цену и точку продажи, где необходимый ему препарат точно есть в наличии, имеет возможность сделать спокойный и обдуманный выбор. И главное, это ощутимая экономия времени и зачастую средств».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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