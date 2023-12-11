Спрос на средства от ОРВИ в Новосибирской области за год вырос на 50%

СБЕР ЕАПТЕКА, на основе собственной статистики за осенний период 2022-2023 годов, выявила топ-20 средств для профилактики и лечения ОРВИ. Компания зафиксировала 50-процентный рост спроса на средства от ОРВИ в штуках за период сентябрь-ноябрь 2023 года к аналогичному периоду прошлого года.

В сравнительных показателях по месяцам 2023 года к 2022 году абсолютным лидером по темпам прироста объемов продаж в октябре 2023 года стали назальные спреи – рост до 1200%.

На наиболее популярные противовирусные и иммуностимулирующие препараты за три осенних месяца 2023 года к тем же месяцам 2022 года спрос вырос на 74 – 94%.

Вместе с тем, с начала сезона простуд в текущем году динамика спроса на лекарства от ОРВИ замедляется. Начиная с сентября, новосибирцы на 3-8% в месяц реже приобретают лекарства из противопростудного топ-20.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка: