Дистанционное голосование за президента России планируют организовать в НСО

17 марта в России пройдут выборы президента. О специфике кампании и о том, как она будет проходить в Новосибирской области рассказала глава регионального избиркома Ольга Благо.

Кандидаты от политических партий должны подать документы на регистрацию до вечера 1 января 2024 года.

Правом выдвижения кандидата обладают 25 политических партий. Решение принимается на съезде партии. Для регистрации кандидата необходимо предоставить не менее 100 тысяч подписей, причем в одном регионе — не более 2,5 тысячи.

Самовыдвиженцы подают документы до вечера 27 декабря. Самовыдвиженцы должны создать рабочую группу — не менее 500 граждан России, обладающих правом избирательного голоса. Решение о выдвижении принимается на собрании рабочей группы. Необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, не более 7,5 тысячи в одном регионе.

К 10 февраля ЦИК рассмотрит документы и назовет кандидатов, которые продолжат участие в предвыборной гонке.

Кампания по информированию о проведении выборов президента уже стартовала.

Размещение информации о кандидатах в СМИ возможно с 18 февраля.

14 марта в 24:00 прекращается предвыборная агитация.

Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

— Наша избирательная система доказала, что трехдневное голосование максимально удобно для избирателей, — говорит Ольга Благо. — Кандидаты и партии могут представлять 9 человек, чтобы они менялись на избирательном участке и не сильно уставали.

В Новосибирской области будут работать 1804 избирательных участка.

Для голосования подготовлены усиленные сейф-пакеты, в которые будут убираться бюллетени после первых двух дней голосования.

— Контроль за сохранностью этих пакетов выстроен очень серьезный. Бюллетени упаковываются в сейф-пакет, на нем расписываются наблюдатели, он помещается в сейф, сейф опечатывается в присутствии наблюдателей и ставится под видеоконтроль. Само помещение находится под охраной сотрудников полиции, — перечисляет Ольга Благо.

Под наблюдением в рамках президентской кампании будут 943 участка — это те участки, где численность избирателей составляет более 900 человек.

В регионе будут созданы 9 временных участков: в СИЗО №1 и крупных медучреждениях.

Расширен список тех, кто может проголосовать вне помещений избирательных участков. Это граждане, которые заняты уходом за больными, родители с маленьким ребенком и др. Главное — подать заявление о желании проголосовать вне участка.

Если вы не сможете проголосовать на своем избирательном участке, то до 11 марта нужно подать уведомление через Госуслуги, МФЦ или избирательную комиссию, где вы будете голосовать.

Для жителей от 270 до 400 населенных пунктов с небольшим количеством жителей (от 30 до 70 человек), скорее всего, будет организовано выездное голосование.

— ЦИК поддержала необходимость использования дистанционного голосования на выборах президента РФ. Новосибирская область подала заявку на участие в дистанционном голосовании. Ждем решения. Скорее всего, оно будет, — сообщила Ольга Благо. — Дистанционное голосование мы опробовали на выборах губернатора Новосибирской области. Отзывы положительные, срывов не было.

Глава избирательной комиссии призвала СМИ грамотно и четко информировать избирателей, чтобы люди получали достоверную, а не фейковую информацию. Также она предупредила, что фото- и видеосъемку на избирательных участках будет разрешено делать только наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ.

Напомним, на выборах губернатора Новосибирской области в 2023 году на дистанционное голосование заявились 89117 человек. Из них 76175 приняли участие. Явка по ДЭГ составила около 86%. Для сравнения: очная явка на выборы по региону составила около 30%.