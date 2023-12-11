Дистанционное голосование за президента России планируют организовать в НСО

17 марта в России пройдут выборы президента. О специфике кампании и о том, как она будет проходить в Новосибирской области рассказала глава регионального избиркома Ольга Благо.
- Кандидаты от политических партий должны подать документы на регистрацию до вечера 1 января 2024 года.
- Правом выдвижения кандидата обладают 25 политических партий. Решение принимается на съезде партии. Для регистрации кандидата необходимо предоставить не менее 100 тысяч подписей, причем в одном регионе — не более 2,5 тысячи.
- Самовыдвиженцы подают документы до вечера 27 декабря. Самовыдвиженцы должны создать рабочую группу — не менее 500 граждан России, обладающих правом избирательного голоса. Решение о выдвижении принимается на собрании рабочей группы. Необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, не более 7,5 тысячи в одном регионе.
- К 10 февраля ЦИК рассмотрит документы и назовет кандидатов, которые продолжат участие в предвыборной гонке.
- Кампания по информированию о проведении выборов президента уже стартовала.
- Размещение информации о кандидатах в СМИ возможно с 18 февраля.
- 14 марта в 24:00 прекращается предвыборная агитация.
- Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
— Наша избирательная система доказала, что трехдневное голосование максимально удобно для избирателей, — говорит Ольга Благо. — Кандидаты и партии могут представлять 9 человек, чтобы они менялись на избирательном участке и не сильно уставали.
- В Новосибирской области будут работать 1804 избирательных участка.
- Для голосования подготовлены усиленные сейф-пакеты, в которые будут убираться бюллетени после первых двух дней голосования.
— Контроль за сохранностью этих пакетов выстроен очень серьезный. Бюллетени упаковываются в сейф-пакет, на нем расписываются наблюдатели, он помещается в сейф, сейф опечатывается в присутствии наблюдателей и ставится под видеоконтроль. Само помещение находится под охраной сотрудников полиции, — перечисляет Ольга Благо.
- Под наблюдением в рамках президентской кампании будут 943 участка — это те участки, где численность избирателей составляет более 900 человек.
- В регионе будут созданы 9 временных участков: в СИЗО №1 и крупных медучреждениях.
- Расширен список тех, кто может проголосовать вне помещений избирательных участков. Это граждане, которые заняты уходом за больными, родители с маленьким ребенком и др. Главное — подать заявление о желании проголосовать вне участка.
- Если вы не сможете проголосовать на своем избирательном участке, то до 11 марта нужно подать уведомление через Госуслуги, МФЦ или избирательную комиссию, где вы будете голосовать.
- Для жителей от 270 до 400 населенных пунктов с небольшим количеством жителей (от 30 до 70 человек), скорее всего, будет организовано выездное голосование.
— ЦИК поддержала необходимость использования дистанционного голосования на выборах президента РФ. Новосибирская область подала заявку на участие в дистанционном голосовании. Ждем решения. Скорее всего, оно будет, — сообщила Ольга Благо. — Дистанционное голосование мы опробовали на выборах губернатора Новосибирской области. Отзывы положительные, срывов не было.
Глава избирательной комиссии призвала СМИ грамотно и четко информировать избирателей, чтобы люди получали достоверную, а не фейковую информацию. Также она предупредила, что фото- и видеосъемку на избирательных участках будет разрешено делать только наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ.
Напомним, на выборах губернатора Новосибирской области в 2023 году на дистанционное голосование заявились 89117 человек. Из них 76175 приняли участие. Явка по ДЭГ составила около 86%. Для сравнения: очная явка на выборы по региону составила около 30%.