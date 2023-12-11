66 классов закрыты на карантин в Новосибирске

В 21 школе Новосибирска из-за карантина закрыто 66 классов. Кроме того, в 54 детсадах закрыто или под наблюдением 76 групп, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании в правительстве.

— Полностью закрытых образовательных учреждений в Новосибирске нет, — добавил мэр. — В школах города также выявлено два случая ковида. Под наблюдением находится два класса.

Как уточнил министр здравоохранения Николай Хальзов, за неделю в области зарегистрировано всего 29,6 тысяч случаев ОРВИ, 27 — гриппа, а также 30 случаев ковида.

Ранее редакция сообщала о том, что школа должна уйти на карантин, если заболели более 20% детей.