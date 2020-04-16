Спрос на строящееся жилье в Новосибирске не снижается

Проведение профилактических мер, направленных на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции, не повлияло на снижение обращений в новосибирский Росреестр за регистрацией договоров участия в долевом строительстве, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

С 1 по 14 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 893 договора участия в долевом строительстве, что на 40% больше, чем за период с 1 по 14 марта 2020 года. В апреле текущего года зарегистрировано 237 договоров об уступке прав требований по договорам участия, в сравнении с мартом 2020 года снижение незначительное – на 8%.

— Управление Росреестра по Новосибирской области в объявленные президентом Российской Федерации нерабочие дни продолжает оказывать государственные услуги в полном объеме и в установленные законом сроки. В настоящее время ежедневно поступает около двух тысяч заявлений на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 90 из них – о регистрации договоров участия в долевом строительстве, этот показатель аналогичен уровню второго полугодия 2019 года, подчеркнула руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

Она напомнила, что подать документы для государственного кадастрового учета объектов недвижимости и регистрации прав на них можно в офисах МФЦ по предварительной записи или в электронном виде.

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