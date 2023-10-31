Спускали по автолестнице: МЧС спасли двух детей во время пожара в Новосибирске

В Новосибирске в 9-ти этажном доме по улице Громова произошел пожар в квартире на 3 этаже. Пожарные спасли двух детей из соседней квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

― Во время разведки в горящей квартире при плотном задымлении и высокой температуре пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни, ― говорится в сообщении.

Предварительно площадь возгорания составила 20 м².

Также сотрудники спасли из соседней квартиры двух детей 6 и 12 лет по автолестнице. Они не пострадали. Также самостоятельно из подъезда вышли 17 человек.

Причину пожара и обстоятельства выясняются.

Ранее редакция сообщала о том, что пожар ликвидировали в высотке в Кировском районе Новосибирска.