Пожар ликвидировали в высотке в Кировском районе Новосибирска

Сотрудники МЧС сегодня утром выехали на вызов о пожаре на ул. Виктора Уса в Кировском районе. Возгорание произошло на 11 этаже 17-этажного дома, пояснили в пресс-службе МЧС. В квартире горели домашние вещи и мебель на площади 12 м². Хозяина квартиры пожарные обнаружили на балконе с сильными ожогами. Он был эвакуирован и передан бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

После ликвидации очага возгорания пожарные проверили соседние квартиры, чтобы исключить скрытые очаги горения.

В тушении пожара приняли участие 8 единиц техники. Кроме хозяина загоревшей квартиры никто не пострадал. Из соседней квартиры пожарные эвакуировали женщину.

Ранее редакция сообщала о том, что с помощью технических средств пожарные в Новосибирске могут эвакуировать только жителей 15 этажей. В более высоких объектах для каждого дома должны разрабатываться индивидуальные планы эвакуации.